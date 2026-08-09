Yeni partili başkan suçu eşine attı! ‘Benim o kadar param yok’

Ancak adıma kayıtlı olup eşim tarafından kullanılan Akbank ta bir hesabım vardır, tarafıma okunan para işlemlerini eşim yapmış ise de benim bir bilgim yoktur. Benim sadece Akbank, Enpara ve Garanti Bankasında, 2019 yılında da Belediye Meclis üyeliği döneminde de huzur hakkı için ödeme yapılan ancak o dönemden beri hiç kullanmadığım Vakıf bankta hesaplarım vardır. Eğer bu hesap hareketleri Akbank taki hesabımda mevcut ise eşim tarafından yapılmış olabilir ancak diğer Bankalar ile ilgili yapılan bir işlem ise kesinlikle ben böyle bir işlem yapmadım ve kabul etmiyorum" cevabını verdi.