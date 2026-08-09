  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yapay zekâ yatırımları teknoloji devlerini fiziksel varlık yarışına soktu Rusya savaş filan dinlemedi, çılgınlar gibi Türkiye'den satın almaya başladı, 'ne çıkarsa gönderin' diyorlar Türkiye'ye karşı çağırdıkları İsrail başlarına bela oldu: Bizi satın alıyorlar Korku dağları sardı! Amichai Chikli: Türkiye'ye karşı BAE ve Yunanistan ile anlaşmalıyız İki savunma devi işi eline yüzüne bulaştırdı: İtiraf gibi açıklama geldi Tahran bu kez şaşırttı: İran, Türkiye'nin yaptığı anlaşamada kimin kaybedeceğini açıkladı 'Şok edici bilgi' diyerek dünyaya duyurdular: Türkiye o ülkeye bir filo savaş uçağı konuşlandıracak Türkiye ile yapılan anlaşma ülkeyi karıştırdı: Verdiğimiz Patriot'ları hemen iade edin Abdülhamid Han ezberleri altüst etti: 75 milyar metreküplük devasa keşif
Siyaset
12
Yeniakit Publisher
Yeni partili başkan suçu eşine attı! ‘Benim o kadar param yok’

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yeni partili başkan suçu eşine attı! ‘Benim o kadar param yok’

Yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper’in emniyet ifadesi ortaya çıktı.

14
#1
Foto - Yeni partili başkan suçu eşine attı! ‘Benim o kadar param yok’

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma kapsamında ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma veya yönetme’, ‘Rüşvet’ ve ‘Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından tutuklanan Yeni Parti Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, emniyetteki ifadesinde herhangi bir suç işlemediğini belirterek etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini söyledi.

#2
Foto - Yeni partili başkan suçu eşine attı! ‘Benim o kadar param yok’

Özalper’e Okurlar Makina Motor İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi isimli firmadan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığınca Asfalt Makinalarının alınması işi karşılığında firmaya 20 milyon lira nakit, 80 milyon lira karşılığında ise daire verilerek ödeme yapıldığı, Belediye Başkanlığınca alınan iş makinelerinin değerinin 50 milyon lira civarında olduğu tespitine istinaden yapılan fazla ödeme ile ilgili bir bilgisi olup olmadığı soruldu.

#3
Foto - Yeni partili başkan suçu eşine attı! ‘Benim o kadar param yok’

Özalpler ise, "Ben adı geçen firmayı ilk defa burada duydum. Bu firmadan Belediye tarafından alınan makinalar ile ilgili de bir bilgim yoktur" dedi.

#4
Foto - Yeni partili başkan suçu eşine attı! ‘Benim o kadar param yok’

Özalper’e, soruşturma kapsamında elde edilen verilere göre 24 Şubat 2025 tarihinde hesabına 2 milyon 900 bin TL, 24 Aralık 2025 tarihinde ise 905 bin TL olmak üzere iki nakit para yatırma işlemi bulunduğu da soruldu.

#5
Foto - Yeni partili başkan suçu eşine attı! ‘Benim o kadar param yok’

Özalper, "Ben bu şekilde bir para yatırma işlemi gerçekleştirmedim. Hesabıma böyle bir para yatırmış veya başka bir şahıs tarafından yatırılmış olsa mutlaka hatırlarım ancak ben hesabıma bu miktarlarda bir para yatırmadım veya başka bir şahıs da yatırmadı. Benim hayatım boyunca bu miktarlarda bir param olmadı.

#6
Foto - Yeni partili başkan suçu eşine attı! ‘Benim o kadar param yok’

Ancak adıma kayıtlı olup eşim tarafından kullanılan Akbank ta bir hesabım vardır, tarafıma okunan para işlemlerini eşim yapmış ise de benim bir bilgim yoktur. Benim sadece Akbank, Enpara ve Garanti Bankasında, 2019 yılında da Belediye Meclis üyeliği döneminde de huzur hakkı için ödeme yapılan ancak o dönemden beri hiç kullanmadığım Vakıf bankta hesaplarım vardır. Eğer bu hesap hareketleri Akbank taki hesabımda mevcut ise eşim tarafından yapılmış olabilir ancak diğer Bankalar ile ilgili yapılan bir işlem ise kesinlikle ben böyle bir işlem yapmadım ve kabul etmiyorum" cevabını verdi.

#7
Foto - Yeni partili başkan suçu eşine attı! ‘Benim o kadar param yok’

İfadesine eklemek istediği bir husus olup olmadığı sorulan Özalper, şunları söyledi:

#8
Foto - Yeni partili başkan suçu eşine attı! ‘Benim o kadar param yok’

“Ben yaklaşık 20 yıldır Manisa ilinde aktif olarak siyaset yapıyorum, 2016 yılında CHP Manisa İl Başkan Yardımcılığı, 2019 yılında Yunusemre Belediyesi Meclis Üyeliği, 2023 yılında Manisa Milletvekili Adaylığı, hatırladığım kadarıyla 2023 yılı Aralık ayı sonlarında CHP Manisa İl Başkanlığı görevini yürüttüm ve Halen Yeni Parti Manisa İl Başkanlığı görevini de aktif olarak yürütmekteyim.

#9
Foto - Yeni partili başkan suçu eşine attı! ‘Benim o kadar param yok’

Uzun yıllar Manisa ilinde aktif Siyaset yaptım bu ilde birçok şahısla siyaseten görüşmeler yaptım, il başkanlığı dönemimde günde yaklaşık 200 kadar randevu gelirdi ve elimden geldiği kadar herkesle görüşmeye çalışırdım. Görüştüğüm kişilerden bazıları yukarıda bana sorulan şahıslar veya firmaların sahipleri olabilir ancak benden kimse kanun dışında bir talepte bulunmadı bana bu şekilde bir talep gelmedi, ben bana aktarılan sorunları ilgili mercilere yönlendirerek onlara yardımcı olmaya çalıştım.

#10
Foto - Yeni partili başkan suçu eşine attı! ‘Benim o kadar param yok’

Bu kapsamda kesinlikle herhangi bir maddi menfaat temin etmedim, bu şekilde bir olaya da şahitlik etmedim veya aracılık yapmadım. Ayrıca benim nadir olarak görülen ailevi Akdeniz ateşi isimli bir rahatsızlığım vardır, buna bağlı olarak belirli periyodlarla hastanede tedavi görmem gerekmektedir, ayrıca alerjik astım rahatsızlığımda mevcuttur, buna ilişkin belgeleri avukatlarım sunacaktır.

#11
Foto - Yeni partili başkan suçu eşine attı! ‘Benim o kadar param yok’

Bir de babamın demans hastalığı vardır, kendisinin bakımını çoğunlukla ben üstlenmekteyim. 7,5 yaşında da bir çocuğum vardır o da benim bakımıma muhtaçtır. İlimde bulunan belediyenin veya ilçe belediyelerinin hiçbir işleyişine müdahalem olmadı ve bununla ilgili de kimseden bir talepte bulunmadım. Üzerime atılı suçlamaları kesinlikle kabul etmiyorum.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ben bilmem eşim bilir

Ekremus nasilda has adamlarını de seçmiş herşey ayan beyan ortada ben yapmadım ben almadım deyince hakim beyy hemen salın hesabina girişi ve çıkışı başkası yapmis 20 yıldır aktif siyaset içinde ve demans hastasi bir baba bu siyasi yoğunlukta en çok babasına o bakıyor duygu sömürüsü yapmak yazık yaaa

Cengiz

Nasıl oluyorsa hepsi sütten çıkmış ak kaşık, hesaplarındaki para hareketini bilmiyorlar,sanırsın ki uzayda yaşıyorlar,inkar kurtarır sanıyorlar, öyle olsa Yolunda yürüdüğünüz fetocular kurtulurdu
TÜM YORUMLARA GİT ( 14 )
Boluspor’dan çifte transfer!
Spor

Boluspor’dan çifte transfer!

1. Lig ekibi Boluspor, dış transferde Yusuf Can Esendemir ile Muhammed Mert’i kadrosuna kattı.
O ilçede denize girmek yasaklandı
Yerel

O ilçede denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
İran'a saldırı için gönderilen ABD gemisinde kriz! Asker aileleri isyan etti
Gündem

İran'a saldırı için gönderilen ABD gemisinde kriz! Asker aileleri isyan etti

ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarında görev alan USS Abraham Lincoln uçak gemisindeki yaşam koşulları asker ailelerini isyan ettird..
Tribün liderine dev operasyon! Evi resmen cephaneliğe çevirmiş!
Gündem

Tribün liderine dev operasyon! Evi resmen cephaneliğe çevirmiş!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında ultrAslan taraftar grubunun lideri "Sebahattin Şirin" lakaplı Mu..
Bu adam az daha Türkiye’yi yönetecekti! ‘Hani benim 18 bin dolarım’ Muharrem milli geliri meğer Havuç kadar biliyormuş
Gündem

Bu adam az daha Türkiye’yi yönetecekti! ‘Hani benim 18 bin dolarım’ Muharrem milli geliri meğer Havuç kadar biliyormuş

2018 yılı seçimlerinde Türkiye’yi yönetmeye talip olarak cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin yaptığı milli gelir hesabı alay konusu o..
Süper Lig’e bomba gibi geldi! Çorum FK'dan yeni transfer hamlesi
Spor

Süper Lig’e bomba gibi geldi! Çorum FK'dan yeni transfer hamlesi

Süper Lig’e çıkma başarısı gösteren Çorum FK, son olarak Norveç Ligi takımlarından Lillestrom SK'da forma giyen orta saha oyuncusu Markus Ka..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23