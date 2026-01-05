  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Müjde verildi: Koca yol 2 dakikaya düştü

Türkiye’nin ünlü üniversitesinde mide bulandıran skandal! Site açıp kız öğrencileri tek tek oylamışlar

Kuyumcular artık bu altını almayacak! 81 ile yazı gönderildi, tamamen durduruldu

Terlik, eşofman, bere… ABD’nin kaçırdığı Maduro’nun kıyafetleri neden değişti?

Maduro’yu kaçıran ABD’nin yeni Venezuela hamlesi belli oldu! Vanayı kapattılar

Rusya'dan şok eden Türkiye iddiası: Dolandırılmaya başladılar

Ruslara beğendiremeyince kendi işini kurdu! Şimdi 8 ülkeye birden satıp para basıyor

Türkiye’ye tuzak kuran BAE’de işler karıştı: İsrail sınavı veriyorlar

Türkiye günde 150 bin metreküp doğalgaz çıkacak olan kuyu buldu! Müjde her an duyurulabilir

Otomobil yayaların arasına daldı! 3 kişi hayatını kaybetti
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Kuyumcular artık bu altını almayacak! 81 ile yazı gönderildi, tamamen durduruldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Kuyumcular artık bu altını almayacak! 81 ile yazı gönderildi, tamamen durduruldu

#1
Foto - Kuyumcular artık bu altını almayacak! 81 ile yazı gönderildi, tamamen durduruldu

Definecilik ve dolandırıcılık yoluyla elde edilip eritilerek piyasaya sürülen altınlardaki artış nedeniyle, kuyumcu odaları tarafından, 81 ildeki kuyumculara eritme altın almamaları yönünde yazı gönderildi.

#2
Foto - Kuyumcular artık bu altını almayacak! 81 ile yazı gönderildi, tamamen durduruldu

2025 yılında yatırımcısına en çok kazandıran araçlar gümüş ve altın olurken, bu yükseliş dolandırıcıların iştahını kabarttı.

#3
Foto - Kuyumcular artık bu altını almayacak! 81 ile yazı gönderildi, tamamen durduruldu

Definecilik, hırsızlık veya dolandırıcılık yoluyla elde edilen altınlar, eritme ocaklarında forma sokularak kuyumcular üzerinden sisteme dahil edilmeye çalışılıyor.

#4
Foto - Kuyumcular artık bu altını almayacak! 81 ile yazı gönderildi, tamamen durduruldu

Eritme altın üzerinden gerçekleştirilen usulsüzlüklerin ve artan şikayetlerin ardından kuyumcu odaları düğmeye bastı. Türkiye genelindeki esnafa gönderilen yeni uyarı mesajıyla, eritme altınların satın alınmaması gerektiği hatırlatıldı.

#5
Foto - Kuyumcular artık bu altını almayacak! 81 ile yazı gönderildi, tamamen durduruldu

Son dönemde beklenmedik bir şekilde yükselen altınla ilgili dikkat çeken bir karara imza atıldı. Kuyumcular artık bu altını almayacak. İşte detaylar...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!
Dünya

Maduro’yu kaçıran Trump’tan tarihe geçecek itiraf: Müslümanlar karşısında alay konusu olduk!

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırdıkları haydut operasyonun ardından yeni açıklama yaptı. Afganista..
Erdoğan’ın Venezuela çıkışı gündemde oturdu! 15 Temmuz göndermesi
Gündem

Erdoğan’ın Venezuela çıkışı gündemde oturdu! 15 Temmuz göndermesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Venezuela’daki darbe girişimi ve uluslararası siyasetin bu süreçteki tutumuna ilişkin 2019 yılında ya..
Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu
Gündem

Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu

Suriye sahasında askeri ve siyasi geleceği belirleyecek hareketli saatler yaşanıyor. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum A..
Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin
Gündem

Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya yönelik başlattığı "Güney Mızrağı" operasyonu ve Nicolas Maduro’nun derdest edilerek ABD’ye götürül..
Çoğu Türklere ve Araplara ait çıktı! 3250 kasa soyuldu çalınan miktar dudak uçuklattı!
Dünya

Çoğu Türklere ve Araplara ait çıktı! 3250 kasa soyuldu çalınan miktar dudak uçuklattı!

Almanya’da büyük bölümü Türklere ve Araplara ait kasaların boşaltıldığı banka soygununda çalınan miktar 100 milyon avroyu aştı. Alman medyas..
ABD'li Senatör'den uyarı! Venezuela'nın ardından Küba ve İran'a gözdağı verdi: İki lider ile İlgili kritik mesajı
Dünya

ABD'li Senatör'den uyarı! Venezuela'nın ardından Küba ve İran'a gözdağı verdi: İki lider ile İlgili kritik mesajı

ABD'li Senatör Lindsay Graham, ABD'nin Venezuela'da düzenlediği saldırıların ardından Küba ve İran lideri endişeli olması gerekiyor diyen Se..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23