Kuyumcular artık bu altını almayacak! 81 ile yazı gönderildi, tamamen durduruldu

Definecilik ve dolandırıcılık yoluyla elde edilip eritilerek piyasaya sürülen altınlardaki artış nedeniyle, kuyumcu odaları tarafından, 81 ildeki kuyumculara eritme altın almamaları yönünde yazı gönderildi.
2025 yılında yatırımcısına en çok kazandıran araçlar gümüş ve altın olurken, bu yükseliş dolandırıcıların iştahını kabarttı.
Definecilik, hırsızlık veya dolandırıcılık yoluyla elde edilen altınlar, eritme ocaklarında forma sokularak kuyumcular üzerinden sisteme dahil edilmeye çalışılıyor.
Eritme altın üzerinden gerçekleştirilen usulsüzlüklerin ve artan şikayetlerin ardından kuyumcu odaları düğmeye bastı. Türkiye genelindeki esnafa gönderilen yeni uyarı mesajıyla, eritme altınların satın alınmaması gerektiği hatırlatıldı.
Son dönemde beklenmedik bir şekilde yükselen altınla ilgili dikkat çeken bir karara imza atıldı. Kuyumcular artık bu altını almayacak. İşte detaylar...
