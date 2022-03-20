2022-03-20 08:34:31 Kutuplarda olağan dışı bir olay! Böyle bir şey tarihte görülmedi
Yapılan ölçümlerde Antarktika'nın ve kuzey kutbunun bazı kısımlarında ısı artışının, önceki yılların mart ayı ortalamasıyla karşılaştırıldığında "sıra dışı" olduğu tespit edildi. Buz bilimci Walt Meier, kuzey kutbu çevresindeki buzulların erime noktasına yaklaştığını belirterek, "İki kutupta zıt mevsimler yaşanıyor. Kuzey ve Güney'in aynı anda eridiği görülmemiştir. Bu kesinlikle olağan dışı bir olay." diye konuştu.