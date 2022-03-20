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Yaşam
21
Kutuplarda olağan dışı bir olay! Böyle bir şey tarihte görülmedi

2022-03-20 08:34:31
Kutuplarda olağan dışı bir olay! Böyle bir şey tarihte görülmedi

Yapılan ölçümlerde Antarktika'nın ve kuzey kutbunun bazı kısımlarında ısı artışının, önceki yılların mart ayı ortalamasıyla karşılaştırıldığında "sıra dışı" olduğu tespit edildi. Buz bilimci Walt Meier, kuzey kutbu çevresindeki buzulların erime noktasına yaklaştığını belirterek, "İki kutupta zıt mevsimler yaşanıyor. Kuzey ve Güney'in aynı anda eridiği görülmemiştir. Bu kesinlikle olağan dışı bir olay." diye konuştu.

#1
Foto - Antarktika'daki hava istasyonları, Concordia istasyonunda havayı eksi 12 derece, Vostok istasyonundaki havayı ise eksi 17 derece ölçtü.

Antarktika'daki hava istasyonları, Concordia istasyonunda havayı eksi 12 derece, Vostok istasyonundaki havayı ise eksi 17 derece ölçtü.

#2
Foto - Bölgedeki ölçümlerin, tüm zamanların ortalamasına göre 15 derece daha sıcak olduğu belirtildi.

Bölgedeki ölçümlerin, tüm zamanların ortalamasına göre 15 derece daha sıcak olduğu belirtildi.

#3
Foto - Colorado eyaletindeki Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi de kuzey kutbundaki sıcaklığın diğer yılların mart ortalamasına göre 10 derece daha sıcak olduğunu açıkladı.

Colorado eyaletindeki Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi de kuzey kutbundaki sıcaklığın diğer yılların mart ortalamasına göre 10 derece daha sıcak olduğunu açıkladı.

#4
Foto - Kutuplardaki ısı artışının,

Kutuplardaki ısı artışının, "olağan dışı" olduğuna dikkat çekildi.

#5
Foto - Buz bilimci Walt Meier, kuzey kutbu çevresindeki buzulların erime noktasına yaklaştığını belirterek,

Buz bilimci Walt Meier, kuzey kutbu çevresindeki buzulların erime noktasına yaklaştığını belirterek, "İki kutupta zıt mevsimler yaşanıyor. Kuzey ve Güney'in aynı anda eridiği görülmemiştir. Bu kesinlikle olağan dışı bir olay." diye konuştu.

#6
Foto - Ayrıca Maine Üniversitesinin iklim analizinde, cuma günü yapılan ölçümlemeye göre Antarktika'nın, 1979-2000 arasındaki ortalama sıcaklıktan yaklaşık 4,8 derece, kuzey kutbunun 3,3 derece daha sıcak olduğu, aynı tarih aralığına göre dünya genelindeki ısı artışının ise sadece 0,6 derecede kaldığına dikkat çekildi.

Ayrıca Maine Üniversitesinin iklim analizinde, cuma günü yapılan ölçümlemeye göre Antarktika'nın, 1979-2000 arasındaki ortalama sıcaklıktan yaklaşık 4,8 derece, kuzey kutbunun 3,3 derece daha sıcak olduğu, aynı tarih aralığına göre dünya genelindeki ısı artışının ise sadece 0,6 derecede kaldığına dikkat çekildi.

#7
Foto - Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor

Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor

#8
Foto - Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor

Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor

#9
Foto - Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor

Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor

#10
Foto - Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor

Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor

#11
Foto - Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor

Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor

#12
Foto - Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor

Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor

#13
Foto - Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor

Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor

#14
Foto - Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor

Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor

#15
Foto - Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor

Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor

#16
Foto - Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor

Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor

#17
Foto - Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor

Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor

#18
Foto - Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor

Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor

#19
Foto - Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor

Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor

#20
Foto - Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor

Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor

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