Kütüğe bastığını sanan adamın altından 8 metrelik devasa piton çıktı
Asya ülkesi Endonezya'nın Padang Pariaman bölgesinde, bir balıkçı kütüğe bastığını sandı ama ayağının altından 8 metrelik devasa piton çıktı..
Endonezya'da yılanbalığı avına çıkan balıkçı, kütüğe bastığını sanıyordu ki, ayağının altındakinin 8 metrelik devasa bir piton olduğunu fark etti.
Yılan hayatta kalma mücadelesiyle kendini adamın bileğinin etrafına sardı ve çalılıkların arasından geçmeye çalıştı.
100 kilogramlık yılan, adamın bileklerini sıkmaya başladı. Durumu fark eden 6 balıkçı arkadaşı hemen yardıma koştu.
Bir yandan pitonun ağzını tutarak ısırmasını engellediler, diğer yandan da hayvanın arkadaşlarının bacağını un ufak etmesini önlediler.
Dakikalar süren mücadelenin sonunda hayvanı zapt ettiler. Dini inanışları gereği yemedikleri hayvanı sonra serbest bıraktılar. 9 metreye kadar uzayabilen ağlı pitonlar, dünyanın en büyük yılanlarından.