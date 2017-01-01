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Kütüğe bastığını sanan adamın altından 8 metrelik devasa piton çıktı

  • Asya ülkesi Endonezya'nın Padang Pariaman bölgesinde, bir balıkçı kütüğe bastığını sandı ama ayağının altından 8 metrelik devasa piton çıktı..

  • Endonezya'da yılanbalığı avına çıkan balıkçı, kütüğe bastığını sanıyordu ki, ayağının altındakinin 8 metrelik devasa bir piton olduğunu fark etti.

  • Yılan hayatta kalma mücadelesiyle kendini adamın bileğinin etrafına sardı ve çalılıkların arasından geçmeye çalıştı.

  • 100 kilogramlık yılan, adamın bileklerini sıkmaya başladı. Durumu fark eden 6 balıkçı arkadaşı hemen yardıma koştu.

  • Bir yandan pitonun ağzını tutarak ısırmasını engellediler, diğer yandan da hayvanın arkadaşlarının bacağını un ufak etmesini önlediler.

  • Dakikalar süren mücadelenin sonunda hayvanı zapt ettiler. Dini inanışları gereği yemedikleri hayvanı sonra serbest bıraktılar. 9 metreye kadar uzayabilen ağlı pitonlar, dünyanın en büyük yılanlarından.

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