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Aktüel
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Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

2024-06-20 08:22:29
Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kütahya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

#1
Foto - Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza Kütahya-Afyonkarahisar karayolu üzerinde meydana geldi. Afyonkarahisar istikametinden Kütahya'ya gelmekte olan 06 EC 4436 plakalı otomobil, şerit değiştirirken 43 SE 162 plakalı otomobille çarpıştı.

#2
Foto - Kütahya'da feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Kazada, 06 EC 4436 plakalı otomobilde bulunan 80 yaşındaki Cemile Yalçınar olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişi ise ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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