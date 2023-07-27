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Yaşam
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Kuşlar sıcakta böyle serinledi

2023-07-27 23:52:51
Kuşlar sıcakta böyle serinledi

Sıcak havadan bunalan kuşlar, çeşmede su içerek ferahladı.

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Foto - Kuşlar sıcakta böyle serinledi

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan kuşlar çeşmede su içerek serinledi.

#2
Foto - Kuşlar sıcakta böyle serinledi

Ülke genelinde etkili olan sıcak havadan hayvanlar da etkilendi.

#3
Foto - Kuşlar sıcakta böyle serinledi

Termometrelerin yaklaşık 35-40 dereceye ulaştığı Mudurnu ilçesinde sıcaktan bunalan kuşlar çeşmede serinledi. Akan suya yaklaşan kuşlar, çeşmeden su içerek ferahladı.

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