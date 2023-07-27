2023-07-27 23:52:51 Kuşlar sıcakta böyle serinledi
Sıcak havadan bunalan kuşlar, çeşmede su içerek ferahladı.
Sıcak havadan bunalan kuşlar, çeşmede su içerek ferahladı.
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalan kuşlar çeşmede su içerek serinledi.
Ülke genelinde etkili olan sıcak havadan hayvanlar da etkilendi.
Termometrelerin yaklaşık 35-40 dereceye ulaştığı Mudurnu ilçesinde sıcaktan bunalan kuşlar çeşmede serinledi. Akan suya yaklaşan kuşlar, çeşmeden su içerek ferahladı.
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