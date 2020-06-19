Kuruş kuruş hesaplandı... İşte zamlı emekli maaşları

Temmuz ayı emekliler için zam ayı olduğu için büyük önem taşıyor. Emekliler yılın ikinci yarısında ne kadar maaş alacaklarını merakla bekliyorlar. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Son yapılan toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar ve emeklileri, bu yılın temmuz ayında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak. Peki, Temmuz 2020 SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...