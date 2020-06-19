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Ekonomi
15
Kuruş kuruş hesaplandı... İşte zamlı emekli maaşları

2020-06-19 09:46:34
Kuruş kuruş hesaplandı... İşte zamlı emekli maaşları

Temmuz ayı emekliler için zam ayı olduğu için büyük önem taşıyor. Emekliler yılın ikinci yarısında ne kadar maaş alacaklarını merakla bekliyorlar. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Son yapılan toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar ve emeklileri, bu yılın temmuz ayında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak. Peki, Temmuz 2020 SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

#1
Foto - Her yıl ocak ve temmuz ayları hem görevdeki memurlar ve emeklileri hem de Bağ-Kur, işçi emeklileri için ayrı bir önem taşır.

Her yıl ocak ve temmuz ayları hem görevdeki memurlar ve emeklileri hem de Bağ-Kur, işçi emeklileri için ayrı bir önem taşır.

#2
Foto - Emekliler yılın ikinci yarısında ne kadar maaş alacaklarını merakla bekliyorlar.

Emekliler yılın ikinci yarısında ne kadar maaş alacaklarını merakla bekliyorlar.

#3
Foto - 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisi, Temmuz'da bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak.

#4
Foto - Son yapılan toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar ve emeklileri, bu yılın temmuz ayında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak.

Son yapılan toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar ve emeklileri, bu yılın temmuz ayında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak.

#5
Foto - Peki, Temmuz 2020 SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

Peki, Temmuz 2020 SSK Bağ-Kur emekli maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

#6
Foto - Zamların belirlendiği aydır ocak ve temmuz.

Zamların belirlendiği aydır ocak ve temmuz.

#7
Foto - Açıklanan son mayıs ayı enflasyonu memur ve emeklileri için enflasyon farkı oluşacağını gösteriyor.

Açıklanan son mayıs ayı enflasyonu memur ve emeklileri için enflasyon farkı oluşacağını gösteriyor.

#8
Foto - Tabi son durum haziran ayı enflasyonu ile birlikte netlik kazanacak.

Tabi son durum haziran ayı enflasyonu ile birlikte netlik kazanacak.

#9
Foto - Son yapılan toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar ve emeklileri, bu yılın temmuz ayında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak.

Son yapılan toplu sözleşmeye göre görevdeki memurlar ve emeklileri, bu yılın temmuz ayında maaşlarını yüzde 4 zamlı alacak.

#10
Foto - Yine toplu sözleşmeye göre de 2020’nin ocak-haziran enflasyonunun yüzde 4’ü aşması halinde aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek.

Yine toplu sözleşmeye göre de 2020’nin ocak-haziran enflasyonunun yüzde 4’ü aşması halinde aşan tutar maaş zammının üzerine eklenecek.

#11
Foto - Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak-temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de ocak-temmuz olmak üzere senede iki defa zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

#12
Foto - Tabloda 25-30 hizmet yılına göre emekli polis, öğretmen, akademisyen, hemşire, yargı üyeleri, mühendis, kaymakam olmak üzere bazı memur emeklilerinin temmuz zamlı maaşlarını göstermektedir.

Tabloda 25-30 hizmet yılına göre emekli polis, öğretmen, akademisyen, hemşire, yargı üyeleri, mühendis, kaymakam olmak üzere bazı memur emeklilerinin temmuz zamlı maaşlarını göstermektedir.

#13
Foto - Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4 zammın üzerine ocak-mayıs enflasyonuna göre yüzde 0.57’lik enflasyon farkı eklenerek temmuz zamlı maaşlar hesaplanmıştır.

Toplu sözleşmeden kaynaklı yüzde 4 zammın üzerine ocak-mayıs enflasyonuna göre yüzde 0.57’lik enflasyon farkı eklenerek temmuz zamlı maaşlar hesaplanmıştır.

#14
Foto - İşte kuruş kuruş Temmuz ayı maaşınız...

İşte kuruş kuruş Temmuz ayı maaşınız...

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