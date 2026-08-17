Kardeş ülke Suriye, Türkiye'yi çileden çıkaran ülkeyle masaya oturdu: Anlaşma imzaladı
Dost Suriye, son dönemde Doğu Akdeniz'de tehlikeli hamlelere imza atan Güney Kıbrıs ile “Ugarit 2” bağlantısı için anlaşma imzaladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dost Suriye, son dönemde Doğu Akdeniz'de tehlikeli hamlelere imza atan Güney Kıbrıs ile “Ugarit 2” bağlantısı için anlaşma imzaladı.
Güney Kıbrıs ile Suriye arasında 1995’te kurulan “Ugarit” bağlantısının yerine “Ugarit 2” isimli deniz altı fiberoptik kablo bağlantısı kurulacağı açıklandı. SigmaLive ve Cyprus Mail, Rum ve Suriye telekomünikasyon idareleri ile yüklenici firma tarafından bugün yayımlanan ortak açıklamaya dayanarak Güney Kıbrıs ile Suriye arasındaki yeni deniz altı fiberoptik kablo bağlantısının 2028 yılı başlarında devreye sokulacağını aktardı.
“Ugarit 2” bağlantısı 1995’te Larnaka kazasındaki deniz altı iletişim kablo sistemlerinin karaya çıktığı önemli bir nokta olan Pendaşino bölgesi ile Suriye’nin Tartus şehri arasında kurulan “Ugarit” bağlantısını yerini alacak. UNIFI Communications şirketi, Rum Telekomünikasyon İdaresi (Cyta) ve Suriye Telekomünikasyon Kurumu’nun (Syrian Telecommunications Establishment) iş birliğinde gerçekleştirilecek “Ugarit 2” bağlantısının 24 çift optik kablo barındıracağı ve başlangıç kapasitesinin 31 tbps olacağı, planlanan toplam kapasitesinin gelecekte 370 tbps’ye ulaşacağı kaydedildi.
UNIFI Communications şirketi kurucusu ve CEO’su Adrian Shaktu projeyi “Suriye’nin, yaptırımlar sonrası dönemdeki ilk büyük uluslararası altyapı anlaşması olduğunu söyledi ve “20 milyonluk bir ülkeyi yeniden dünya internet bağlantıları haritasına ekleyecek” dedi.
Shaktu yeni sistemin ana yüklenicisinin Amerikalı olacağını ve Amerikan Maliye Bakanlığı’nın izniyle projenin yüzde 5 hissesine sahip olacağı bilgisini de verdi.
Nokia projenin ilk aşaması için fiber optik iletim ekipmanını sağlayacak, Prysmian (NSW) ise kablonun deniz altı bölümünü üstlenecek.
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