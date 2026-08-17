  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kardeş ülke Suriye, Türkiye'yi çileden çıkaran ülkeyle masaya oturdu: Anlaşma imzaladı Vekiller kılıçları çekti! CHP’den Özgür Özel’i dumura uğratacak “fezleke” hamlesi Milli kanatlar Avrupa’da kuş uçurtmadı: Türk F-16’ları Romanya hava sahasında bir ilke imza attı Türkiye'yi göz göre göre oyalıyorlar: 45 adet gelişmiş savaş uçağını oraya yolluyorlar 'Erdoğan'a iftiralar attılar' deyip hiç hesapta olmayan kararı aldılar: İsrail'e karşı savaşmaya hazırız Kayseri’de otelde dehşet! 5’inci kattan attığı genç kadının peşinden eşyaları fırlattı Muzu buzdolabına koyanlar bin pişman oldu: Uzmanlar daha 'hızlı kararıyor' diyerek duyurdu Gazze'de sıcak gelişme! Hamas kabul etti, şartlarını duyurdu! Arabulucu ülkelere çağrı
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Kardeş ülke Suriye, Türkiye'yi çileden çıkaran ülkeyle masaya oturdu: Anlaşma imzaladı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kardeş ülke Suriye, Türkiye'yi çileden çıkaran ülkeyle masaya oturdu: Anlaşma imzaladı

Dost Suriye, son dönemde Doğu Akdeniz'de tehlikeli hamlelere imza atan Güney Kıbrıs ile “Ugarit 2” bağlantısı için anlaşma imzaladı.

#1
Foto - Kardeş ülke Suriye, Türkiye'yi çileden çıkaran ülkeyle masaya oturdu: Anlaşma imzaladı

Güney Kıbrıs ile Suriye arasında 1995’te kurulan “Ugarit” bağlantısının yerine “Ugarit 2” isimli deniz altı fiberoptik kablo bağlantısı kurulacağı açıklandı. SigmaLive ve Cyprus Mail, Rum ve Suriye telekomünikasyon idareleri ile yüklenici firma tarafından bugün yayımlanan ortak açıklamaya dayanarak Güney Kıbrıs ile Suriye arasındaki yeni deniz altı fiberoptik kablo bağlantısının 2028 yılı başlarında devreye sokulacağını aktardı.

#2
Foto - Kardeş ülke Suriye, Türkiye'yi çileden çıkaran ülkeyle masaya oturdu: Anlaşma imzaladı

“Ugarit 2” bağlantısı 1995’te Larnaka kazasındaki deniz altı iletişim kablo sistemlerinin karaya çıktığı önemli bir nokta olan Pendaşino bölgesi ile Suriye’nin Tartus şehri arasında kurulan “Ugarit” bağlantısını yerini alacak. UNIFI Communications şirketi, Rum Telekomünikasyon İdaresi (Cyta) ve Suriye Telekomünikasyon Kurumu’nun (Syrian Telecommunications Establishment) iş birliğinde gerçekleştirilecek “Ugarit 2” bağlantısının 24 çift optik kablo barındıracağı ve başlangıç kapasitesinin 31 tbps olacağı, planlanan toplam kapasitesinin gelecekte 370 tbps’ye ulaşacağı kaydedildi.

#3
Foto - Kardeş ülke Suriye, Türkiye'yi çileden çıkaran ülkeyle masaya oturdu: Anlaşma imzaladı

UNIFI Communications şirketi kurucusu ve CEO’su Adrian Shaktu projeyi “Suriye’nin, yaptırımlar sonrası dönemdeki ilk büyük uluslararası altyapı anlaşması olduğunu söyledi ve “20 milyonluk bir ülkeyi yeniden dünya internet bağlantıları haritasına ekleyecek” dedi.

#4
Foto - Kardeş ülke Suriye, Türkiye'yi çileden çıkaran ülkeyle masaya oturdu: Anlaşma imzaladı

Shaktu yeni sistemin ana yüklenicisinin Amerikalı olacağını ve Amerikan Maliye Bakanlığı’nın izniyle projenin yüzde 5 hissesine sahip olacağı bilgisini de verdi.

#5
Foto - Kardeş ülke Suriye, Türkiye'yi çileden çıkaran ülkeyle masaya oturdu: Anlaşma imzaladı

Nokia projenin ilk aşaması için fiber optik iletim ekipmanını sağlayacak, Prysmian (NSW) ise kablonun deniz altı bölümünü üstlenecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Akar’dan Kıbrıs için net mesaj: Yüzme bilmeyenler sakın gelmesin!
Gündem

Akar’dan Kıbrıs için net mesaj: Yüzme bilmeyenler sakın gelmesin!

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Kıbrıs’ta çözümün ancak egemen eşit iki devlet ve uluslararası eşit statü temelinde mümkün..
Kuriş operasyonunun ardından Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu konuştu! "Tüm pislikler ortaya dökülecek"
Gündem

Kuriş operasyonunun ardından Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu konuştu! “Tüm pislikler ortaya dökülecek”

Eski AK Parti Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, 'Alihan Kuriş Suç Örgütü' soruşturması kapsamında Ümraniye’de yapılan aramanın ardında..
'Hizbullahla temas halindeyiz'
Dünya

'Hizbullahla temas halindeyiz'

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, bugün İranlı aydınlarla gerçekleştirdiği toplantıda, Lübnan’daki Hizbullah savaşçılarıyla ön cep..
Beşiktaş’ta yaprak dökümü! O isimle yollar ayrılıyor
Spor

Beşiktaş’ta yaprak dökümü! O isimle yollar ayrılıyor

Süper Lig devi Beşiktaş, Alman stoperi Felix Uduokhai ile yollarını ayırıyor. 28 yaşındaki Uduokhai, İtalyan ekibi Monza ile anlaşmaya vardı..
Allah razı olsun Erdoğan! Türkiye'den yardım eli
Gündem

Allah razı olsun Erdoğan! Türkiye'den yardım eli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye, Lübnan'a 15,6 tonluk tıbbi yardım malzemesi gönderdi.
‘Altınlar kuyumcuda ele geçirildi’ yalanı: Kurişlerin evindeki servet için açıklama geldi!
Gündem

‘Altınlar kuyumcuda ele geçirildi’ yalanı: Kurişlerin evindeki servet için açıklama geldi!

Alihan Kuriş Suç Örgütü’ne yönelik yürütülen dev soruşturmada köşeye sıkışan örgüt militanlarının sosyal medyada yaymaya çalıştığı "Altınlar..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23