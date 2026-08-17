Kardeş ülke Suriye, Türkiye'yi çileden çıkaran ülkeyle masaya oturdu: Anlaşma imzaladı

Güney Kıbrıs ile Suriye arasında 1995’te kurulan “Ugarit” bağlantısının yerine “Ugarit 2” isimli deniz altı fiberoptik kablo bağlantısı kurulacağı açıklandı. SigmaLive ve Cyprus Mail, Rum ve Suriye telekomünikasyon idareleri ile yüklenici firma tarafından bugün yayımlanan ortak açıklamaya dayanarak Güney Kıbrıs ile Suriye arasındaki yeni deniz altı fiberoptik kablo bağlantısının 2028 yılı başlarında devreye sokulacağını aktardı.