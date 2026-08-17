'Erdoğan'a iftiralar attılar' deyip hiç hesapta olmayan kararı aldılar: İsrail'e karşı savaşmaya hazırız

İsrail’in, İbrahim Anlaşmaları, Davut Koridoru, Gazze, Lübnan, Suriye ve İran’daki operasyonları bize çok önemli mesajlar veriyor. Fırat-Nil Nehri arasını ‘Vadedilmiş Toprak’ olarak ilan eden İsrail, bu sınırı Nil’den İran İsfahan’a kadar genişletti. Bu demek oluyor ki, durmayacaklar. Bahse konu coğrafyalarda Arap-Türkmen nüfusu kadar Kürtler de yaşıyor. Filistin, Gazze ve Lübnan’da yapılanlara canlı canlı şahit oluyoruz. İsrail’in dinî, siyasi ve askerî hedefleri Kürtler açısından da büyük tehdit. İşte bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin başlattığı ‘Terörsüz Bölge’ sürecini anlamlı buluyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içinde Suriye ordusunun birer neferi olacağız. Golan-Kuneytra-Dera hattında İsrail işgali ve tehdidi sürüyor. Şam bize o hatta görev verirse seve seve gideriz, orada konuşlanırız. Savaş durumu olursa vatanımız için çarpışmaktan tereddüt etmeyiz. Şunu bütün samimiyetimle söyleyeyim, şu an evde oturmak yerine o bölgede bulunmak isterim.