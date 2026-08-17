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'Erdoğan'a iftiralar attılar' deyip hiç hesapta olmayan kararı aldılar: İsrail'e karşı savaşmaya hazırız

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'Erdoğan'a iftiralar attılar' deyip hiç hesapta olmayan kararı aldılar: İsrail'e karşı savaşmaya hazırız

Terör örgütü PYD- YPG’nin Ayn el-Arab sorumlusu Mahmut Berhudan, bölgede yaşanan son gelişmelere ilişkin çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

#1
Foto - 'Erdoğan'a iftiralar attılar' deyip hiç hesapta olmayan kararı aldılar: İsrail'e karşı savaşmaya hazırız

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG/PYD’nin 2012 yılından bu yana kontrol ettiği Halep’e bağlı Ayn el-Arab’da (Kobani), bölgenin sorumlusu Mahmut Berhudan'dan beklenmedik İsrail çıkışı geldi.

#2
Foto - 'Erdoğan'a iftiralar attılar' deyip hiç hesapta olmayan kararı aldılar: İsrail'e karşı savaşmaya hazırız

Berhudan, İsrail’in Suriye’deki ilerlemesinin kabul edilemeyeceğini söyledi. “Golan-Kuneytra-Dera hattında da İsrail işgali ve tehdidi sürüyor” diyen Berhudan, Şam yönetiminin sıcak bölgede kendilerine görev vermesi hâlinde İsrail’e karşı savaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

#3
Foto - 'Erdoğan'a iftiralar attılar' deyip hiç hesapta olmayan kararı aldılar: İsrail'e karşı savaşmaya hazırız

İsrail’in, İbrahim Anlaşmaları, Davut Koridoru, Gazze, Lübnan, Suriye ve İran’daki operasyonları bize çok önemli mesajlar veriyor. Fırat-Nil Nehri arasını ‘Vadedilmiş Toprak’ olarak ilan eden İsrail, bu sınırı Nil’den İran İsfahan’a kadar genişletti. Bu demek oluyor ki, durmayacaklar. Bahse konu coğrafyalarda Arap-Türkmen nüfusu kadar Kürtler de yaşıyor. Filistin, Gazze ve Lübnan’da yapılanlara canlı canlı şahit oluyoruz. İsrail’in dinî, siyasi ve askerî hedefleri Kürtler açısından da büyük tehdit. İşte bu sebeple Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli’nin başlattığı ‘Terörsüz Bölge’ sürecini anlamlı buluyoruz. Önümüzdeki birkaç gün içinde Suriye ordusunun birer neferi olacağız. Golan-Kuneytra-Dera hattında İsrail işgali ve tehdidi sürüyor. Şam bize o hatta görev verirse seve seve gideriz, orada konuşlanırız. Savaş durumu olursa vatanımız için çarpışmaktan tereddüt etmeyiz. Şunu bütün samimiyetimle söyleyeyim, şu an evde oturmak yerine o bölgede bulunmak isterim.

#4
Foto - 'Erdoğan'a iftiralar attılar' deyip hiç hesapta olmayan kararı aldılar: İsrail'e karşı savaşmaya hazırız

Suriye’de en önemli kırılmanın DEAŞ ile birlikte yaşandığını savunan Mahmut Berhudan, örgütün çok uluslu bir operasyonun parçası olduğunu dile getirdi. Berhudan’ın, röportajdaki en ezber bozan cümlelerinden biri ise “DEM ile PKK başta olmak üzere bazı çevreler, DEAŞ’ın varlığı ve eylemlerine dair Erdoğan’a yönelik iftiralar atmıştı. Oysa DEAŞ, Suriye ve Kürtlere olduğu kadar Türkiye’ye de zarar verdi" oldu.

#5
Foto - 'Erdoğan'a iftiralar attılar' deyip hiç hesapta olmayan kararı aldılar: İsrail'e karşı savaşmaya hazırız

Berhudan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Türk askeri, DEAŞ’la yoğun şekilde savaştı. Şuna da özellikle dikkat çekmek isterim, Avrupa’da bile bombalar patlatan bu örgüt, İran ve İsrail’de asla eylem yapmadı. Burası çok ilginç bir nokta. Ayrıca DEAŞ’ın en büyük militan kaynağı Avrupa’ydı. Buna Rusya-Kafkasya, Körfez ülkeleri, Tunus, Libya ve Fas’ı da dahil edebiliriz. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı, bu çok uluslu operasyonun parçası ilan etmek büyük haksızlık olur" ifadelerini kullandı.

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