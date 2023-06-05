Kuruma noktasına gelmişti! Van Gölü'nde son durum

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alaeddinoğlu, küresel iklim değişikliğiyle birlikte dünyanın her yerinde ekstrem doğa olayların yaşandığını, bununla birlikte bir bölgede şiddetli kuraklık yaşanırken, başka bir yerde sağanakların yaşanabildiğini belirtti. Van Gölü Havzası’nda güneşli gün sayısının azaldığını ve bu durumla buharlaşmanın da düşük seviyelere indiğini ifade eden Prof. Dr. Alaeddinoğlu, “Buharlaşmanın az olması göldeki bilançoyu olumlu yönde etkilemiş. Tabii sadece Van Gölü değil, diğer bütün gölleri de olumlu etkilemiştir. Düşen yağışın katkısıyla birlikte göllerdeki su tutma kapasitesi de olumlu şekilde kendini cereyan ediyor. Ancak şöyle bir durum var; havza aslında bu mevsimde seviye maksimumları yaşaması gereken dönemlerini yaşıyor. Yani dağlardaki karların eridiği, yağmurun düştüğü, buharlaşmanın az olduğu bu dönemde göl seviyesinde çok daha fazla bir iyileşme bekliyorken aslında bunu tam olarak göremedik. Ancak bu durum içme ve kullanma suyu açısından iyi bir gelişme olduğunu düşünüyorum” dedi.