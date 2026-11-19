Kurum, karbon yakalama, kullanma ve depolama teknolojilerinin özellikle emisyon azaltımının güç olduğu sanayi kollarında önemli olduğunu belirterek, bilimsel temeli bulunan uygulanabilir çözümlerden yararlanılması gerektiğini söyledi. Metan emisyonlarının azaltılması, Sıfır Atık projesi ve döngüsel ekonominin de taslakta yer aldığını belirten Kurum, Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık çalışmalarına dikkat çekti. Biyogaz ve biyometan üretiminin yaygınlaştırılmasına yönelik deklarasyonu duyurduklarını hatırlatan Bakan Kurum, "Türkiye'nin 2040 yılına kadar 1,5 milyar metreküp biyometan hedefini ortaya koymuş olduk. Atığın enerjiye, yerli üretime ve ekonomik değere dönüşeceği yeni bir iş birliği alanı açıyoruz" dedi. Kurum, dağlık bölgeler, buzullar, okyanuslar ve kırılgan ekosistemlerin korunmasına yönelik bilimsel iş birliğinin güçlendirilmesinin de taslakta yer aldığını belirterek, iklim gözlemleri ve yerel uyum çalışmalarının birlikte yürütüleceğini bildirdi. İklim değişikliği kaynaklı afetlerde erken uyarı sistemlerinin can kayıplarını önlemedeki önemine değinen Kurum, dünya genelinde herkesin 2027 yılına kadar erken uyarı sistemlerinin koruması altına alınması hedefine destek verdiklerini söyledi. Kurum, "Bazen zamanında gelen tek bir uyarı, bir ailenin güvenli bir yere ulaşmasını, bir balıkçının denize açılmamasını, bir okulun çocuklarını korumasını sağlar. Dakikalar, hatta saniyeler insan hayatının geleceğini değiştirebilir. İklim diplomasisinin en değerli sonucu kurtarılan bir insan hayatıdır" dedi.