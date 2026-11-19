İklim finansmanının ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele kapasitesini güçlendirmesi gerektiğini kaydeden Kurum, özellikle en az gelişmiş ülkelerin, küçük ada devletlerinin ve iklim değişikliğinden ağır biçimde etkilenen toplumların finansmana erişiminin kolaylaştırılmasının önemine dikkat çekti. Kurum, "Uyum finansmanının 2035 yılına kadar en az üç katına çıkarılması yönündeki küresel çağrının hayata geçirilmesini güçlü biçimde destekliyoruz. Kaynakların artırılması kadar ihtiyaç duyulan kaynağın zamanında ulaşması da bir o kadar önemli. Finansmana erişim kolaylaştırılmalı, onay ve ödeme süreçleri hızlanmalı, hibe ve uygun şartlı kaynaklar daha da artırılmalı" ifadelerini kullandı. Bu kapsamda "Antalya'dan Addis Ababa'ya Uyum ve Dayanıklılık Finansmanı Yol Haritası" önerisini ortaya koyduklarını açıklayan Kurum, yol haritasının finansman taahhütlerini iklim değişikliğinden etkilenen bölgelerin gerçek ihtiyaçlarıyla buluşturmayı amaçladığını söyledi. Uyum finansmanının üç katına çıkarılmasında hangi yılın başlangıç alınacağına ilişkin tartışmaların sürdüğünü belirten Kurum, sekretaryanın bilimsel veriler doğrultusunda çalışma yapacağını ve konunun en kısa sürede karara bağlanmasının hedeflendiğini kaydetti. Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Kurum, yaklaşık 4,5-5 saat süren Divan toplantısında ülkelerin görüşlerini dinlediklerini ve bu görüşleri örtü karar taslağına yansıtmaya çalıştıklarını belirtti. Kurum, "Bütün ülkeler açık yüreklilikle kendilerini ifade ettiler. Asıl olan bir araya gelmek, saygı çerçevesinde birbirimizi dinlemek ve uzlaşıyla ortak hareket edebilmek. Bütün ülkelerin beklentilerini, önceliklerini ve endişelerini dinledik. Örtü kararını şekillendirirken oradaki fikirlerden faydalandık. Umuyoruz ki her ülkenin kendisini görebileceği, kendi beklentisini karşılayabileceği bir karar metni olmuştur. Tabii ki bu son metin değil. Gelen görüşleri alacağız, dinleyeceğiz. Bütün gruplarla görüşmeye devam edeceğiz. Nihayetinde hepimizin üzerinde uzlaştığı bir metni yarın genel kurulda Antalya Mutabakatı olarak tüm dünyaya ilan etmek istiyoruz. Tüm dünyaya 'Antalya'da bir şeyler değişti, Antalya'da yeni bir dönemin kapıları aralandı' diyebilmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.