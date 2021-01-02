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Medya
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Kuruluş Osman'da yeni dönem başlıyor! Dengeler değişti

2021-01-02 09:49:48
Kuruluş Osman'da yeni dönem başlıyor! Dengeler değişti

Kayı Obası'nda uzun süredir devam eden beylik rekabeti son buldu.

#1
Foto - Kayı Obasının yeni beyi belli oldu.

Kayı Obasının yeni beyi belli oldu.

#2
Foto - Ertuğrul Bey'in oğulları Savcı Bey, Osman Bey ve kardeşi Dündar Bey arasındaki beylik mücadelesinden Osman Bey'in galip çıktı.

Ertuğrul Bey'in oğulları Savcı Bey, Osman Bey ve kardeşi Dündar Bey arasındaki beylik mücadelesinden Osman Bey'in galip çıktı.

#3
Foto - SAVCI BEY ŞİMDİ NE YAPACAK? Ertuğrul Bey tarafından alp başı olarak görevlendirilmesinin ardından beylik için öncelikli aday olduğunu düşünen Savcı Bey, kardeşinin posta oturmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Savcı Bey'in Osman Bey'in beyliğini nasıl karşılayacağı merak konusu.

SAVCI BEY ŞİMDİ NE YAPACAK? Ertuğrul Bey tarafından alp başı olarak görevlendirilmesinin ardından beylik için öncelikli aday olduğunu düşünen Savcı Bey, kardeşinin posta oturmasıyla büyük bir hayal kırıklığı yaşayacak. Savcı Bey'in Osman Bey'in beyliğini nasıl karşılayacağı merak konusu.

#4
Foto - Dündar Bey'in planı suya düşünce, Hazal Hatun obadaki günlerinin sayılı olduğunu düşünerek paniğe kapılacak.

Dündar Bey'in planı suya düşünce, Hazal Hatun obadaki günlerinin sayılı olduğunu düşünerek paniğe kapılacak.

#5
Foto - OSMAN BEY HAYALİNDE DEVLETİ KURMAK İÇİN ADIM ATACAK Osman Bey'in Kayı beyi olmasıyla uç bölgesindeki dengeler tümüyle değişecek. Beylik emanetlerini teslim aldığı törende kuracağı devletin esaslarını açıklayan Osman Bey'in ilk uygulamaları ve Savcı Bey ile Dündar Bey'e karşı nasıl bir tavır takınacağı ise merakla bekleniyor.

OSMAN BEY HAYALİNDE DEVLETİ KURMAK İÇİN ADIM ATACAK Osman Bey'in Kayı beyi olmasıyla uç bölgesindeki dengeler tümüyle değişecek. Beylik emanetlerini teslim aldığı törende kuracağı devletin esaslarını açıklayan Osman Bey'in ilk uygulamaları ve Savcı Bey ile Dündar Bey'e karşı nasıl bir tavır takınacağı ise merakla bekleniyor.

#6
Foto - BALA HATUN SORUMLULUK ALIYOR Diğer yanda bey hanımı olarak yeni sorumluluklar üstlenen Bala Hatun'un en büyük destekçisi her zaman olduğu gibi Selcan Hatun olacak.

BALA HATUN SORUMLULUK ALIYOR Diğer yanda bey hanımı olarak yeni sorumluluklar üstlenen Bala Hatun'un en büyük destekçisi her zaman olduğu gibi Selcan Hatun olacak.

#7
Foto - YENİ KARAKTERLER DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR Nikola, bu gelişmeye karşı yeni ittifaklarla güç kazanmaya çalışırken; hikayeye dahil olan yeni karakterler güç dengelerini bir kez daha değiştirecek.

YENİ KARAKTERLER DENGELERİ DEĞİŞTİRİYOR Nikola, bu gelişmeye karşı yeni ittifaklarla güç kazanmaya çalışırken; hikayeye dahil olan yeni karakterler güç dengelerini bir kez daha değiştirecek.

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