Kuruluş Osman'da flaş ayrılık! Veda mesajı yayımladı

Didem Balçın vedasına ilişkin bir mesaj yayımladı. İşte o mesajı: . Balçın, “ 8 sene önce kapıdan girdiğimde çok sevdiğim @metingunay’ı görmemle başladı hikayem. Genç ve çok yetenekli, çok dolu bir yapımcı olan @mehmetbozdag önce tarih bilgisiyle beni büyüledi sonra da projesi ve teklif ettiği rolle. Kötü dediğimiz hemde çok kötü dediğimiz bir karakterdi Selcan. Bu yüzden de beni heyecanlandırmıştı. Sonrasını siz daha iyi biliyorsunuz. 8 senede çok güzel dostluklar kazandım. Bir sürü yeni dostum oldu. Bir sürü yeni oyuncuyla tanışma fırsatı buldum. Onları bol bol gözlemledim. Çok fazla şey öğrendim sayelerinde. Canım @aslizeyneppekerbozdag hep yanımda destek oldu. Diyaloglarıyla , dostluğuyla.. Ekibimiz o kadar güzeldi ki.. Bu dizi aile olmam da bana Uğur getirdi. Eşim hep arkamda destekledi beni. Bir oğ[email protected] oldu . Bir sürü mucize getirdi bana yani.. Beni tanıyanlar bilir sevdiğimi de sevmediğimi de net gösteririm. O yüzden burdan tüm sevdiklerime kucak dolusu teşekkürler.. kalbimde en değerli yerde Selcan ve @bozdagfilm in bu mükemmel projesi. 20 Li yaşlardan 90 lı yaşlara uzanan bir rolü oynamak herkese nasip olmaz. Tüm kalbimle” sözleriyle veda etti.