  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
8
Kuruluş Osman'a 2 bomba isim katıldı

2021-12-08 11:53:04
Kuruluş Osman'a 2 bomba isim katıldı

Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kuruluş Osman dizisi, üçüncü sezonda çok başarılı bir ivme yakaladı.

#1
Foto - Birbirinden iyi oyuncularla kadrosunu güçlendiren diziye, sezon ortasında yeni takviyeler de yapılmaya devam ediyor.

Birbirinden iyi oyuncularla kadrosunu güçlendiren diziye, sezon ortasında yeni takviyeler de yapılmaya devam ediyor.

#2
Foto - Kuruluş Osman'ın bugünkü bölümünde 2 yeni oyuncu daha izleyici karşısına çıkacak.

Kuruluş Osman'ın bugünkü bölümünde 2 yeni oyuncu daha izleyici karşısına çıkacak.

#3
Foto - Bu isimlerden birisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Emir İlteber rolünde oynayan tecrübeli oyuncu Taner Turan.

Bu isimlerden birisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Emir İlteber rolünde oynayan tecrübeli oyuncu Taner Turan.

#4
Foto - Turan, Kuruluş Osman'da Vezir Alemşah rolüyle hayranları ile buluşacak.

Turan, Kuruluş Osman'da Vezir Alemşah rolüyle hayranları ile buluşacak.

#5
Foto - Diğer transfer ise genç oyuncu Berk Erçer oldu.

Diğer transfer ise genç oyuncu Berk Erçer oldu.

#6
Foto - Berk Erçer, Kuruluş Osman'da Konuralp rolünde oynayacak.

Berk Erçer, Kuruluş Osman'da Konuralp rolünde oynayacak.

#7
Foto - Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle ATV ekranlarında olacak.

Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle ATV ekranlarında olacak.

Kalp hastalıklarında bu belirtilere dikkat
Sağlık

Kalp hastalıklarında bu belirtilere dikkat

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Canan Uğur, insanların günlük hayatta dikkate almadığı bazı sağlık sorunlarının kalp hastalıklarının habercisi olabil..
Hükümetten doğal gaz müjdesi
Ekonomi

Hükümetten doğal gaz müjdesi

Müjdeleri peş peşe açıklayan Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "2021-2026 yatırım döneminde 367 yerleşim yerine daha doğal gaz ul..
TPAO'dan heyecanlandıran paylaşım! Başarıyla tamamladı
Ekonomi

TPAO'dan heyecanlandıran paylaşım! Başarıyla tamamladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Kanuni sondaj gemisinin Karadeniz'deki ilk derin deniz kuyu testlerini başarıyla tamamladığını açıkladı..
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi son haftada A, B, C ve D gruplarındaki karşılaşmalar tamamlandı. İşte sonuçlar..
Azerbaycan, Ermenistan'ın kalleşliğini duyurdu
Dünya

Azerbaycan, Ermenistan'ın kalleşliğini duyurdu

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın "Aradan 1 yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen Ermenistan çeşitli bahanelerle yükümlülüklerini..
Aylar kaldı! Türkiye'ye savaş gemisi müjdesi
Gündem

Aylar kaldı! Türkiye'ye savaş gemisi müjdesi

Türkiye'nin en büyük savaş gemisi ANADOLU LHD, 2022 yılının erken zamanlarında envantere girmiş olacak.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay