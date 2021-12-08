2021-12-08 11:53:04 Kuruluş Osman'a 2 bomba isim katıldı
Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kuruluş Osman dizisi, üçüncü sezonda çok başarılı bir ivme yakaladı.
Savaşın ayak sesleri duyulurken iki ülke dünya gündemini sarstı! ‘Eğer 100 bin asker yığarsanız bunu yaparız’
Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Kuruluş Osman dizisi, üçüncü sezonda çok başarılı bir ivme yakaladı.
Birbirinden iyi oyuncularla kadrosunu güçlendiren diziye, sezon ortasında yeni takviyeler de yapılmaya devam ediyor.
Kuruluş Osman'ın bugünkü bölümünde 2 yeni oyuncu daha izleyici karşısına çıkacak.
Bu isimlerden birisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Emir İlteber rolünde oynayan tecrübeli oyuncu Taner Turan.
Turan, Kuruluş Osman'da Vezir Alemşah rolüyle hayranları ile buluşacak.
Diğer transfer ise genç oyuncu Berk Erçer oldu.
Berk Erçer, Kuruluş Osman'da Konuralp rolünde oynayacak.
Kuruluş Osman bu akşam yeni bölümüyle ATV ekranlarında olacak.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23