Kurtlar Vadisi’nin yapımcısından çok konuşulacak “FETÖ” İtirafı: “Senaryoya müdahale edildiyse o üç kişi biliyor”

Kurtlar Vadisi'nde çalışma sürecine de değinen Karademir şunları söyledi: "1990'lı yılların sonunda Cemalettin Çoban'ın Beşiktaş Fulya'da bulunan evine gittim. Evinde Mehmet Baş, Pana Film prodüksiyoncusu Mevlana Yördem ve prodüksiyon işi yapan Muhit Kayaoğlu vardı. Senaristliği yapanlar içerisinde bulunan Cüneyt Aysan hakimlik mesleğini yaptığı dönemlerde Kızıltoprak'ta bulunan Pana Film'in ofisine geliyordu ve senaryoya yardım ediyordu. Ayrıca alt senaristliği de yapanlardan Mehmet Turgut ve Ahmet Turgut kardeşlerdir. Mehmet Turgut vefat etti, Ahmet Turgut da şu an yazarlık yapmaktadır. Mehmet, Raci ve Necati arasında sıkıntı olunca herkes Necati'nin yanında yer aldı ve Raci tek kaldı. Bize yansıtılan bu şekildeydi."