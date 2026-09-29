Kurtlar Vadisi’nin yapımcısından çok konuşulacak “FETÖ” İtirafı: “Senaryoya müdahale edildiyse o üç kişi biliyor”
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki şüpheli ölümüyle paralel sahnelerin yer aldığı iddia edilen Kurtlar Vadisi Pusu dizisine yönelik yürütülen soruşturmada, Pana Film Direktörü İhsan Karademir şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Soruşturma kapsamında dizinin senaryo süreçlerine ve yapımcı şirketinin iç dinamiklerine dair kritik detaylar paylaşan Karademir, olası bir FETÖ müdahalesini en iyi bilecek üç ismi soruşturma savcısına bildirdi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Karademir'in ifadeleri, Türkiye'nin en çok izlenen yapımlarından birinin karanlıkta kalan arka planını gözler önüne serdi.