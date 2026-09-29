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Çanakkale'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

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AA Giriş Tarihi:

Çanakkale'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - Çanakkale'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 09 DZ 760 plakalı otomobil, Troya Tüneli girişindeki kavşaktan dönmeye çalıştığı sırada İzmir istikametinde ilerleyen E.Ç. idaresindeki 34 TT 335 plakalı otobüsle çarpıştı.

#2
Foto - Çanakkale'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

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Foto - Çanakkale'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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Foto - Çanakkale'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!

Mustafa Gürel ve Hüseyin Soylu'nun hayatını kaybettiği otomobildeki 3 köpeğin de öldüğü belirlendi.

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