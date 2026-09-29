Çanakkale'de feci kaza: Ölü ve yaralılar var!
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 09 DZ 760 plakalı otomobil, Troya Tüneli girişindeki kavşaktan dönmeye çalıştığı sırada İzmir istikametinde ilerleyen E.Ç. idaresindeki 34 TT 335 plakalı otobüsle çarpıştı.
2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Mustafa Gürel ve Hüseyin Soylu'nun hayatını kaybettiği otomobildeki 3 köpeğin de öldüğü belirlendi.
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