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Sağlık sistemine gizli sızıntı: Yapay zeka bu sere korkulanı yaptı

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AA Giriş Tarihi:

Sağlık sistemine gizli sızıntı: Yapay zeka bu sere korkulanı yaptı

ABD merkezli OpenAI, geliştirdiği yapay zeka ajanının Avustralya hükümetinin sağlık sistemine sızması üzerine Canberra yönetiminden özür diledi.

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Foto - Sağlık sistemine gizli sızıntı: Yapay zeka bu sere korkulanı yaptı

OpenAI'ın internet sitesinden, söz konusu güvenlik ihlaline ilişkin özür mesajı yayımlandı. Haziran ayında dahili eğitim ve değerlendirme sırasında modellerinden birinin yetkisiz şekilde Avustralya hükümetinin internet sitesine eriştiği belirtilen açıklamada, "Yanıtımızı daha iyi yönetmeliydik. Özür dileriz ve gelecekte daha iyi çalışacağız." ifadeleri kullanıldı.

#2
Foto - Sağlık sistemine gizli sızıntı: Yapay zeka bu sere korkulanı yaptı

Açıklamada, bunun giderek artan küresel tehdidi temsil eden yeni türde bir siber olay olduğu kaydedildi.

#3
Foto - Sağlık sistemine gizli sızıntı: Yapay zeka bu sere korkulanı yaptı

ABD merkezli OpenAI şirketinin geliştirdiği yapay zeka ajanı, Avustralya hükümetinin internet sitesinde dijital bir bariyerle karşılaşmasının ardından komutlara rağmen güvenlik bariyerini aşmaya çalışarak, devletin sağlık sistemine sızmıştı.

#4
Foto - Sağlık sistemine gizli sızıntı: Yapay zeka bu sere korkulanı yaptı

Söz konusu güvenlik ihlali, haziranda meydana gelse de Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'in geçen hafta Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında yaptığı açıklamayla kamuoyuna yansımıştı.

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