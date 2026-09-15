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Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz'ın ifadesinde İskender Büyük bombası

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Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz'ın ifadesinde İskender Büyük bombası

Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada ifade veren Kurtlar Vadisi dizisinin senaristi Raci Şaşmaz'ın İskender Büyük örneği dikkat çekti.

#1
Foto - Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz'ın ifadesinde İskender Büyük bombası

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada ‘bilgi sahibi’ sıfatıyla ifade veren ‘Kurtlar Vadisi’ dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan ifade verdi. Şaşmaz ifadesinde, “Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak bunları drama gücüyle izleyicinin anlayabileceği bir formata getirip kamuoyuna arz eder. Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı. Gerçek hayatla ilgisi yoktur” dedi.

#2
Foto - Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz'ın ifadesinde İskender Büyük bombası

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Silivri Cezaevi’nde 2011 yılında hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, ‘Kurtlar Vadisi’ dizisinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan’ın tanık olarak ifadelerinin alınacağı belirtildi. Senaristler ifade vermek üzere dün Silivri Adliyesi’ne gitti.

#3
Foto - Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz'ın ifadesinde İskender Büyük bombası

İSKENDER BÜYÜK ÖRNEĞİ - Raci Şaşmaz ifadesinde, “Kurtlar Vadisi dizisinin uzun yıllar senaristliğini yaptım. Bu fenomen diziyi karalamak için iki husus seçildi. Birisi şiddet, diğeri ise bunlar birilerinden belge ve bilgi alıyorlar mı hususu. Bu açık iftiraya 20 yılda çeşitli kerelerle cevap verildi, bir kez daha verelim: Legal ya da illegal hiçbir güç ya da suç odağıyla irtibatımız yoktur, olmamıştır. Kurtlar Vadisi toplumun fotoğrafını çeker ve açık kaynaklardan yararlanarak bunları drama gücüyle izleyicinin anlayabileceği bir formata getirip kamuoyuna arz eder. Kaşifoğlu karakteri istihbarat içi çatışmaları anlatmak için yaratıldı, hikayesi bittiğinde ise dizide öldürülerek başka karakterlere ve konulara geçildi. Dizideki karakterin ölümü konunun bitimini ifade eder. Gerçek hayatla ilgisi yoktur. Şöyle ki İskender Büyük karakteri de dizide ölmüş, ancak o karaktere ilham verdiği söylenen gerçek kişiler hayattadır.

#4
Foto - Kurtlar Vadisi'nin senaristi Raci Şaşmaz'ın ifadesinde İskender Büyük bombası

"ÖLÜMÜ ÖNCEDEN BİLME İHTİMALİMİZ YOK" - Kaşif Kozinoğlu’nun ölümünü araştırmak savcılık makamının işidir. Bundan ancak memnuniyet duyarız. Cinayete kurban gittiyse ya da ölümünde ihmaller varsa bunların ortaya çıkması ve dahli bulunanların cezalandırılması, tüm kamuoyu gibi bizim de talebimizdir. Bu tamamen dizi kurgusudur. Hayal ürünü karakterlerin birleşiminden oluşur. Birinin ölümünü önceden bilme ihtimalimiz yoktur. Ayrıca sosyal medyada FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer’in senaryoya müdahale ettiğine dair iddialar dolaşıyor ise de bu haberler tamamen iftiradır. Ali Fuat Yılmazer’i ben tanımam, herhangi bir ilişkim olmamıştır” dedi.

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