Terör prangası kökünden sökülüyor! AK Parti’den Sakarya’da tarihi 50 yıllık terör belasını bitirme hamlesi!

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise birlik ve hizmet vurgusu yaparak, "Dün yoktuk bugün varız. Yarın olmayacağız. Dünya imtihan dünyası. Bu dünya hiç kimseye kalmadı. Ama biz Cumhurbaşkanımızın sürekli ifade ettiği 'eşek ölür, kalır semeri, insan ölür kalır eseri'. Biz eserden yanayız. Biz sokağa çıktığımızda bugün olduğu gibi yarında selam verebilmeyi, bugün olduğu gibi yarında hasbihal edebilmeyi, bugün olduğu gibi yarında bu davanın bir neferi bir mensubu olmanın şerefini, onurunu, gururunu yaşamış birisi olarak bu şehirdeki yaşayan herkese hizmet etmenin rahatlığı ile gezmek istiyoruz. Biz bireysel düşünmüyoruz. Biz bir oldukça hem şehrimize hem ülkemize hem de dünyada gözünü ve umutlarını bağladığı liderimizin dünyadaki bütün mazlumların umudu olan liderimizin yanında durduğumuzda o 'dünya 5'ten büyüktür' sloganının gerçekleşeceğine inanıyorum" diye konuştu.