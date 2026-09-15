Terör prangası kökünden sökülüyor! AK Parti’den Sakarya’da tarihi 50 yıllık terör belasını bitirme hamlesi!
AK Parti Sakarya İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda partililere hitap eden AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Türkiye’nin şahlanış dönemine ilişkin hayati mesajlar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı liderliğiyle 50 yıllık terör belasına son verileceğini ilan eden Gül, Türkiye’nin önündeki en büyük engelin kaldırılacağını belirtti. Annelerin gözyaşının dineceği yeni bir sayfanın açıldığını vurgulayan Gül, devletin tüm imkanlarıyla hazırlıklarını tamamladığını ve terörün bir daha hortlamayacak şekilde ülke gündeminden tamamen silineceğini ifade etti.