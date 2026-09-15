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Sarı şeytan Trump, terörist Netanyahu'ya bomba yağdırdı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sarı şeytan Trump, terörist Netanyahu'ya bomba yağdırdı

Haydut ABD'nin başında bulunan 'sarı şeytan' Trump, Filistin'de bebekleri ve çocukları katleden terörist Netanyahu'ya 40 bin bomba gönderecek.

#1
Foto - Sarı şeytan Trump, terörist Netanyahu'ya bomba yağdırdı

Haydur Amerika, tasmasını tuttuğu terör devleti İsrail'i beslemeye devam ediyor. Reuters'ın satış hakkında bilgi sahibi ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump yönetimi, İsrail'e 2,8 milyar dolarlık mühimmat satışı planlıyor. Haberi ilk olarak Washington Post duyurdu.

#2
Foto - Sarı şeytan Trump, terörist Netanyahu'ya bomba yağdırdı

PAKETTE 40 BİN AĞIR BOMBA VAR - Yetkilinin verdiği bilgiye göre pakette 20 bin MK-84 ve 20 bin BLU-117 olmak üzere toplam 40 bin bomba yer alıyor. Her iki mühimmat da 2 bin pound, yani yaklaşık 907 kilogram ağırlığında genel maksat bombaları sınıfında bulunuyor. İsrail basınında yer alan haberlerde pakette ayrıca 20 bin I-2000 Penetrator savaş başlığının bulunduğu belirtiliyor. Söz konusu mühimmat, güçlendirilmiş hedeflere nüfuz etmek amacıyla tasarlanıyor.

#3
Foto - Sarı şeytan Trump, terörist Netanyahu'ya bomba yağdırdı

KONGRE'YE BİLGİ VERİLDİ - Planlanan satış henüz tamamlanmış bir anlaşma değil. ABD'li yetkili, büyük çaplı silah satışlarında değerlendirme yapan Kongre'nin ilgili komitelerine paket hakkında gayriresmi bildirimde bulunulduğunu söyledi. ABD Dışişleri Bakanlığı ile İsrail'in Washington Büyükelçiliği ise Reuters'ın konuya ilişkin yorum talebine hemen yanıt vermedi.

#4
Foto - Sarı şeytan Trump, terörist Netanyahu'ya bomba yağdırdı

Washington yönetimi Şubat 2025'te de İsrail'e tahmini değeri 2,04 milyar dolar olan mühimmat ve mühimmat destek paketini onaylamıştı. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'nın resmi açıklamasına göre bu paket 35 bin 529 adet MK-84 veya BLU-117 bomba gövdesi ile 4 bin I-2000 savaş başlığını kapsıyordu. Teslimatların 2026'da başlaması öngörülmüştü.

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