Sarı şeytan Trump, terörist Netanyahu'ya bomba yağdırdı

PAKETTE 40 BİN AĞIR BOMBA VAR - Yetkilinin verdiği bilgiye göre pakette 20 bin MK-84 ve 20 bin BLU-117 olmak üzere toplam 40 bin bomba yer alıyor. Her iki mühimmat da 2 bin pound, yani yaklaşık 907 kilogram ağırlığında genel maksat bombaları sınıfında bulunuyor. İsrail basınında yer alan haberlerde pakette ayrıca 20 bin I-2000 Penetrator savaş başlığının bulunduğu belirtiliyor. Söz konusu mühimmat, güçlendirilmiş hedeflere nüfuz etmek amacıyla tasarlanıyor.