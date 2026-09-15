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Suudi Arabistan saldırıya geçti

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AA Giriş Tarihi:

Suudi Arabistan saldırıya geçti

Suudi Arabistan, Yemen’e son 24 saatte 52 hava saldırısı düzenledi.

#1
Foto - Suudi Arabistan saldırıya geçti

#2
Foto - Suudi Arabistan saldırıya geçti

Sıcak gelişmeyi Yemen'deki İran destekli Husiler, yaptığı açıklamayla duyurdu.

#3
Foto - Suudi Arabistan saldırıya geçti

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar sürüyor. Husiler, Suudi Arabistan'ın son 24 saatte Yemen'de "sivil altyapıyı" hedef alan 52 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

#4
Foto - Suudi Arabistan saldırıya geçti

Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, Suudi Arabistan savaş uçaklarının Taiz, el-Cevf, el-Beyda, Saada ve Amran vilayetlerindeki bölgeleri hedef aldığını söyledi.

#5
Foto - Suudi Arabistan saldırıya geçti

Saree, Suudi Arabistan'ın Taiz'e düzenlediği saldırılarda okullar, köprüler ve yollar dahil olmak üzere sivil altyapıyı hedef aldığını aktararak, "Bu vahşi saldırılar cevapsız kalmayacak" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Akın bey

Allah İran’ın şia nın belasını versin gittikleri heryer kan gölü, dünya Yahudi siyonistlerden sapkın hristiyanlardan şia cılardan bıktı artık, insan gibi yaşamak varken bitmek bilmeyen kin nefret yeter artık Rabbim sonlarını tez zamanda versin inşallah
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