Kurtlar Vadisi Kaos bombası! Polat Alemdar ile Kurtlar Vadisi Kaos'un tarihi belli oldu

Yakın zaman önceyse Kurtlar Vadisi Kaos dizili ile ilgili açıklama yapan Necati Şaşmaz, milyonlarca kişiyi sevindirecek o haberi vermişti. Yaptığı açıklamalarda yakın zaman içinde dizinin yeni bölümlerinin çekileceğini dile getirmişti. A Haber'e göre, 2021 yılının Şubat ayında yayınlanacağı söylenen dizinin senaryosunun şimdiden yazıldığı ve dizide birkaç değişikliğin yapıldığı da söyleniyor. Yakın zaman içinde dizinin ilk fragmanında yayınlanacağı bilinenler arasında. Kurtlar Vadisi Kaos'un konusuna gelecek olursak, dizi ufak değişikler haricinde aynı tema üzerinde devam edeceği söyleniyor. Dünyayı kaosa çevirecek olan yönetim şekli ve dünyayı içinde bulunduğu bu durumdan kurtarma girişimleri de dizinin ana konusu olarak yer alacak. Şubat 2021 yılında ilk bölümü yayınlanacak olan Kurtlar Vadisi Kaos dizisi izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.