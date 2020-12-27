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Medya
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Kurtlar Vadisi Kaos bombası! Polat Alemdar ile Kurtlar Vadisi Kaos'un tarihi belli oldu

2020-12-27 15:25:58
Kurtlar Vadisi Kaos bombası! Polat Alemdar ile Kurtlar Vadisi Kaos'un tarihi belli oldu

Türkiye'nin merakla beklediği Kurtlar Vadisi Kaos dizisi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Oktay Kaynarca'nın Süleyman Çakır rolü ile yer aldığı dizi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

Oktay Kaynarca'nın Süleyman Çakır rolü ile yer aldığı dizi yayınlandığı döneme damga vurmuştu.

#2
Foto - Büyükten küçüğe milyonlarca kişinin sevdiği Kurtlar Vadisi dizisi Irak ile serinin başlangıç filmini çekmişti.

Büyükten küçüğe milyonlarca kişinin sevdiği Kurtlar Vadisi dizisi Irak ile serinin başlangıç filmini çekmişti.

#3
Foto - Filmin devamında 2009 yılında Kurtlar Vadisi Gladio ekranlara geldi. Bu da büyük ilgi gördü.

Filmin devamında 2009 yılında Kurtlar Vadisi Gladio ekranlara geldi. Bu da büyük ilgi gördü.

#4
Foto - Serinin üçüncü filmi Kurtlar Vadisi Filistin'de ise Gazze'de yapılan katliamlar konu edindi. Filistin'de büyük katliamlara sebep olan İsrailli bir komutan hedefteydi. Söz konusu filim de beğeni topladı.

Serinin üçüncü filmi Kurtlar Vadisi Filistin'de ise Gazze'de yapılan katliamlar konu edindi. Filistin'de büyük katliamlara sebep olan İsrailli bir komutan hedefteydi. Söz konusu filim de beğeni topladı.

#5
Foto - Serinin son filmi ise Kurtlar Vadisi Vatan oldu. Filmde, Polat Alemdar ve ekibi, Türk Milleti ile birlikte içerideki ve dışarıdaki düşmanlara karşı zorlu bir mücadele verdi.

Serinin son filmi ise Kurtlar Vadisi Vatan oldu. Filmde, Polat Alemdar ve ekibi, Türk Milleti ile birlikte içerideki ve dışarıdaki düşmanlara karşı zorlu bir mücadele verdi.

#6
Foto - Polat Alemdar rolü ile hafızalarımıza kazınan Necati Şaşmaz'ın geçtiğimiz haftalarda ATV'de ekranlara gelen Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a katılacağı iddia edilmiş ve bu söylentiler asılsız çıkmıştı. Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nin yakında çıkacak dizisine yönelik çalışmalar yürüttüğünü açıklaması sonrası gerçek resmen ortaya çıktı.

Polat Alemdar rolü ile hafızalarımıza kazınan Necati Şaşmaz'ın geçtiğimiz haftalarda ATV'de ekranlara gelen Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a katılacağı iddia edilmiş ve bu söylentiler asılsız çıkmıştı. Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nin yakında çıkacak dizisine yönelik çalışmalar yürüttüğünü açıklaması sonrası gerçek resmen ortaya çıktı.

#7
Foto - Yakın zaman önceyse Kurtlar Vadisi Kaos dizili ile ilgili açıklama yapan Necati Şaşmaz, milyonlarca kişiyi sevindirecek o haberi vermişti. Yaptığı açıklamalarda yakın zaman içinde dizinin yeni bölümlerinin çekileceğini dile getirmişti. A Haber'e göre, 2021 yılının Şubat ayında yayınlanacağı söylenen dizinin senaryosunun şimdiden yazıldığı ve dizide birkaç değişikliğin yapıldığı da söyleniyor. Yakın zaman içinde dizinin ilk fragmanında yayınlanacağı bilinenler arasında. Kurtlar Vadisi Kaos'un konusuna gelecek olursak, dizi ufak değişikler haricinde aynı tema üzerinde devam edeceği söyleniyor. Dünyayı kaosa çevirecek olan yönetim şekli ve dünyayı içinde bulunduğu bu durumdan kurtarma girişimleri de dizinin ana konusu olarak yer alacak. Şubat 2021 yılında ilk bölümü yayınlanacak olan Kurtlar Vadisi Kaos dizisi izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

Yakın zaman önceyse Kurtlar Vadisi Kaos dizili ile ilgili açıklama yapan Necati Şaşmaz, milyonlarca kişiyi sevindirecek o haberi vermişti. Yaptığı açıklamalarda yakın zaman içinde dizinin yeni bölümlerinin çekileceğini dile getirmişti. A Haber'e göre, 2021 yılının Şubat ayında yayınlanacağı söylenen dizinin senaryosunun şimdiden yazıldığı ve dizide birkaç değişikliğin yapıldığı da söyleniyor. Yakın zaman içinde dizinin ilk fragmanında yayınlanacağı bilinenler arasında. Kurtlar Vadisi Kaos'un konusuna gelecek olursak, dizi ufak değişikler haricinde aynı tema üzerinde devam edeceği söyleniyor. Dünyayı kaosa çevirecek olan yönetim şekli ve dünyayı içinde bulunduğu bu durumdan kurtarma girişimleri de dizinin ana konusu olarak yer alacak. Şubat 2021 yılında ilk bölümü yayınlanacak olan Kurtlar Vadisi Kaos dizisi izleyiciler tarafından merakla bekleniyor.

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