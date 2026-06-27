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Ekonomi
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Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı! A101’de 27 Haziran-3 Temmuz 2026 fırsatları açıklandı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı! A101’de 27 Haziran-3 Temmuz 2026 fırsatları açıklandı

A101 27 Haziran - 3 Temmuz Haftanın Yıldızları indirim kataloğu yayınlandı. Merakla beklenen yeni kampanya döneminde süt, yoğurt, ayçiçek yağı, küp şeker, çay ve kahve gibi temel gıda ürünlerinde büyük fiyat avantajları başladı. Mutfak masraflarını azaltmak isteyen tüketiciler için hazırlanan bu özel listede, en çok tüketilen temel ihtiyaç maddeleri cazip etiketlerle raflardaki yerini aldı. Kaliteli markaların indirimli ürünleri 3 Temmuz tarihine kadar tüm A101 marketlerinde yer alıyor. Siz de fırsatları kaçırmamak ve bütçenizi korumak için A101’e uğramayı unutmayın.

#1
Foto - Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı! A101’de 27 Haziran-3 Temmuz 2026 fırsatları açıklandı

PINAR SÜT 1 L Fiyat: 49 TL YUDUM AYÇİÇEK YAĞI 1,25 L Fiyat: 149 TL

#2
Foto - Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı! A101’de 27 Haziran-3 Temmuz 2026 fırsatları açıklandı

ETİ BROWNI INTENSE Fiyat: 19,50 TL ETİ ÇİKOLATALI GOFRET Fiyat: 12 TL

#3
Foto - Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı! A101’de 27 Haziran-3 Temmuz 2026 fırsatları açıklandı

NESTLE CLASSIC ÇİKOLATA 60 G Fiyat: 55 TL NESCAFE SÜTLÜ KÖPÜKLÜ LATTE 9’LU Fiyat: 79,50 TL

#4
Foto - Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı! A101’de 27 Haziran-3 Temmuz 2026 fırsatları açıklandı

A101 10 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERİNİZDE GEÇERLİ; MURATBEY TAM YAĞLI TAZE KAŞAR PEYNİRİ 1 KG Fiyat: 479 TL OMO TOZ DETERJAN 3 KG SIK YIKANANLAR Fiyat: 139 TL

#5
Foto - Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı! A101’de 27 Haziran-3 Temmuz 2026 fırsatları açıklandı

SALATALIK KG Fiyat: 39,50 TL KAYISI KG Fiyat: 69,50 TL

#6
Foto - Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı! A101’de 27 Haziran-3 Temmuz 2026 fırsatları açıklandı

ÇEKİRDEKSİZ KARPUZ KG Fiyat: 17,90 TL ANANAS Adet fiyatı: 99,50 TL

#7
Foto - Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı! A101’de 27 Haziran-3 Temmuz 2026 fırsatları açıklandı

DOMATES KG Fiyat: 39,50 TL TABAK MANTAR 300 G Fiyat: 51,90 TL

#8
Foto - Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı! A101’de 27 Haziran-3 Temmuz 2026 fırsatları açıklandı

EMOTION DEODORANT 150 ML Fiyat: 109 TL AXE DEODORANT 150 ML Fiyat: 142 TL

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