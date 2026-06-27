Haftanın Yıldızları Kataloğu yayımlandı! A101’de 27 Haziran-3 Temmuz 2026 fırsatları açıklandı

A101 27 Haziran - 3 Temmuz Haftanın Yıldızları indirim kataloğu yayınlandı. Merakla beklenen yeni kampanya döneminde süt, yoğurt, ayçiçek yağı, küp şeker, çay ve kahve gibi temel gıda ürünlerinde büyük fiyat avantajları başladı. Mutfak masraflarını azaltmak isteyen tüketiciler için hazırlanan bu özel listede, en çok tüketilen temel ihtiyaç maddeleri cazip etiketlerle raflardaki yerini aldı. Kaliteli markaların indirimli ürünleri 3 Temmuz tarihine kadar tüm A101 marketlerinde yer alıyor. Siz de fırsatları kaçırmamak ve bütçenizi korumak için A101’e uğramayı unutmayın.