Küresel piyasalar Trump ve Şi zirvesine odaklandı
Küresel piyasalar yeni haftaya ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı, ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve teknoloji devlerinin bilançoları odaklı başlıyor. Trump’ın Asya turu ve Fed toplantısı yatırımcılar için kritik gelişmeler arasında yer alıyor. Küresel piyasalar yeni haftaya ABD Merkez Bankası (Fed) kararları ve ABD-Çin ticaret ilişkilerinde belirleyici olması beklenen Trump-Şi zirvesi odaklı başlıyor. Haftanın gündeminde ayrıca Avrupa, Kanada ve Japonya merkez bankalarının politika kararları ile teknoloji devlerinin bilançoları yer alacak.