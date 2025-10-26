  • İSTANBUL
Küresel piyasalar Trump ve Şi zirvesine odaklandı

Giriş Tarihi:
Küresel piyasalar Trump ve Şi zirvesine odaklandı

Küresel piyasalar yeni haftaya ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı, ABD-Çin ticaret görüşmeleri ve teknoloji devlerinin bilançoları odaklı başlıyor. Trump’ın Asya turu ve Fed toplantısı yatırımcılar için kritik gelişmeler arasında yer alıyor. Küresel piyasalar yeni haftaya ABD Merkez Bankası (Fed) kararları ve ABD-Çin ticaret ilişkilerinde belirleyici olması beklenen Trump-Şi zirvesi odaklı başlıyor. Haftanın gündeminde ayrıca Avrupa, Kanada ve Japonya merkez bankalarının politika kararları ile teknoloji devlerinin bilançoları yer alacak.

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turuna Malezya’dan başladı. Japonya ve Güney Kore’ye de geçecek Trump, bölgesel ticaret ve güvenlik ilişkilerini masaya yatıracak. 27 Ekim Pazartesi Japonya’da resmi temaslarda bulunacak, Japonya İmparatoru Naruhito ve Başbakan Sanae Takaichi ile görüşecek. Aynı gün ABD’de Eylül ayına ait dayanıklı mal siparişleri açıklanacak, ancak federal hükümetin kapalı olması verilerin açıklanmasını geciktirebilir. Asya cephesinde Pekin’de Finans Sokağı Forumu başlarken, Hong Kong Borsası’nda New Horizon Health işlemden çıkarılacak, Solana spot ETF işlem görmeye başlayacak. Şirket bilançoları tarafında Keurig Dr Pepper, Whirlpool ve Waste Management’ın sonuçları izlenecek.

Fed nasıl bir yol izleyecek? Salı günü Fed iki gün sürecek toplantısına başlayacak. ABD Ekim ayı tüketici güven endeksi açıklanacak, ancak federal kapanma bu verinin duyurulmasını engelleyebilir. Nvidia CEO’su Jensen Huang yapay zekâ temalı bir teknoloji konferansında konuşacak. Visa, UPS, PayPal, Novartis ve HSBC de bilançolarını paylaşacak. Çarşamba Fed’in faiz kararı TSİ 21.00’de açıklanacak. Piyasalar 25 baz puanlık indirim bekliyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları yön belirleyici olacak. Aynı gün Japonya Merkez Bankası toplantısına başlarken, Trump Güney Kore’de APEC toplantısına katılacak. ABD’de haftalık ham petrol stokları açıklanacak, Microsoft, Alphabet, Meta, Boeing ve Starbucks bilançoları takip edilecek.

Piyasaların gözü Trump'ın Şi ziyaretinde olacak Perşembe diplomatik trafiğin hızlandığı gün olacak. Trump, Güney Kore’de Şi Cinping ile görüşecek. Avrupa Merkez Bankası ve Kanada Merkez Bankası faiz kararlarını açıklayacak. Federal kapanmanın sona ermesi durumunda ABD’de üçüncü çeyrek büyüme ve enflasyon verileri açıklanacak. Apple, Amazon, Shell ve Mastercard bilançoları yatırımcıların radarında olacak. Cuma günü 32. APEC Liderler Zirvesi Gyeongju’da başlayacak. Federal kapanma sona ererse ABD’de Eylül ayı kişisel tüketim harcamaları ve PCE fiyat endeksi açıklanacak. Exxon Mobil, Chevron ve Colgate-Palmolive bilançoları enerji piyasalarına yön verecek.

Yeni gümrük tarifeleri yürürlüğe girecek mi? Hafta sonu, ticaret cephesinde kritik bir döneme işaret ediyor. Trump-Şi zirvesinden sonuç çıkmazsa 1 Kasım’da ABD’nin Çin mallarına yeni gümrük tarifeleri yürürlüğe girecek. Bazı ürünlerde vergiler yüzde 100’e çıkarken, ağır ticari araçlarda yüzde 25 vergi uygulanacak. ABD Yüksek Mahkemesi, bu tarifelerin yasal dayanağına ilişkin davayı görüşecek. Hafta boyunca Euro Bölgesi, Meksika ve Güney Kore büyüme verileri, Çin imalat PMI ve Euro Bölgesi ile Avustralya’nın enflasyon rakamları yatırımcıların odak noktası olacak.

