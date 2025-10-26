Küresel piyasalar Trump ve Şi zirvesine odaklandı

Fed nasıl bir yol izleyecek? Salı günü Fed iki gün sürecek toplantısına başlayacak. ABD Ekim ayı tüketici güven endeksi açıklanacak, ancak federal kapanma bu verinin duyurulmasını engelleyebilir. Nvidia CEO’su Jensen Huang yapay zekâ temalı bir teknoloji konferansında konuşacak. Visa, UPS, PayPal, Novartis ve HSBC de bilançolarını paylaşacak. Çarşamba Fed’in faiz kararı TSİ 21.00’de açıklanacak. Piyasalar 25 baz puanlık indirim bekliyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları yön belirleyici olacak. Aynı gün Japonya Merkez Bankası toplantısına başlarken, Trump Güney Kore’de APEC toplantısına katılacak. ABD’de haftalık ham petrol stokları açıklanacak, Microsoft, Alphabet, Meta, Boeing ve Starbucks bilançoları takip edilecek.