Kurban pazarlarında arife yoğunluğu

Esenyurt'ta kurulan kurban pazarında da arife günü yoğunluğu yaşandı. Pazara otomobilleriyle gelenler bölgede trafiğe neden oldu. Kurbanlık hayvanlarının tamamını satan bazı besiciler, çadırların girişine "bitti" yazısını astı. Kurbanlıkları kesim yerlerine götürmek için pazarın girişinde nakliye araçları bekledi. Amasya'da 20 yıldır besicilik yapan Kadir Çulha, İstanbul'a getirdiği 20 büyükbaş hayvanı bayrama 1 hafta kala sattığını söyledi. Çulha, maliyetlerin yüksek olmasına rağmen satışlardan gayet memnun olduklarını ifade ederek kurbanlıklarının çoğunu sabit müşterilerine 35 bin ila 55 bin lira arasında fiyatla sattığını belirtti.