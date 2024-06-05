2024-06-05 07:05:54 Kurban Bayramı Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, merakla beklenen Kurban Bayramı Emekli İkramiyeleri hakkında da müjdeyi paylaştı. Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? sorusu cevabını buldu. Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 10-14 Haziran tarihlerinde hesaplara yatacak. İşte detaylar...