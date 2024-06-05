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Ekonomi
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Kurban Bayramı Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu

2024-06-05 07:05:54
Kurban Bayramı Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanan Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, merakla beklenen Kurban Bayramı Emekli İkramiyeleri hakkında da müjdeyi paylaştı. Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? sorusu cevabını buldu. Milyonlarca emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 10-14 Haziran tarihlerinde hesaplara yatacak. İşte detaylar...

#1
Foto - Kurban Bayramı Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu

Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli konularda açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan bu açıklamaları sırasında merakla beklenen emekli ikramiyeleri için de tarih verdi. Başkan Erdoğan ikramiyelerin 10-14 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatacağını söyledi.

#2
Foto - Kurban Bayramı Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu

Erdoğan müjdeyi "Kurban Bayramı ikramiyesini 10-14 Haziran tarihleri arasında emeklilerimizin hesaplarına yatırıyoruz" sözleriyle duyurdu.

#3
Foto - Kurban Bayramı Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu

BAKAN IŞIKHAN'DAN PAYLAŞIM Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya üzerinden emekli ikramiye takvimini paylaştı.

#4
Foto - Kurban Bayramı Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu

Bakan Işıkhan şu ifadeleri paylaştı: Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyesi ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde 10 Haziran ile 14 Haziran tarihleri arasında banka hesaplarına yatırılacak.

#5
Foto - Kurban Bayramı Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu

Emekli ve hak sahiplerimize toplamda 42 Milyar TL bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

#6
Foto - Kurban Bayramı Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu

4 (c) (Emekli Sandığı) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 10 Haziran 2024 tarihinde;

#7
Foto - Kurban Bayramı Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu

4 (b) (Bağ-Kur) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 11 Haziran 2024 tarihinde;

#8
Foto - Kurban Bayramı Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu

4 (a) (SSK) kapsamında gelir/aylık alanların Kurban Bayramı ikramiyeleri 12-13-14 Haziran 2024 tarihlerinde ödenecek.

#9
Foto - Kurban Bayramı Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Başkan Erdoğan duyurdu

Ülkemizin emektarları, kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı, bereketli olmasını diliyorum.

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