Sinop’ta eski hastanenin yıkımına başlandı! Yerine depreme dayanıklı yepyeni bina yapılacak

Öte yandan Ada Mahallesi Toplum Sağlığı Merkezinin geçici kabul aşamasında olduğu ve kısa süre içerisinde hizmete açılacağı, Ayancık’ta eski Devlet Hastanesi alanına ise Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri birimlerini kapsayan yeni bir sağlık tesisinin yapılacağı belirtildi. Türkeli Devlet Hastanesinin mevcut binasının yıkılarak yerine modern bir devlet hastanesi inşa edilmesi için de proje hazırlıklarının tamamlandığı kaydedildi. Ayrıca il genelinde kullanılmayan ve depreme dayanıklılığı bulunmayan yapıların yıkım çalışmalarının sürdüğü, metruk bina sayısının 220’den 142’ye düşürüldüğü ifade edildi.