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Sinop’ta eski hastanenin yıkımına başlandı! Yerine depreme dayanıklı yepyeni bina yapılacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Sinop’ta eski hastanenin yıkımına başlandı! Yerine depreme dayanıklı yepyeni bina yapılacak

Sinop’ta depreme dayanıklı olmadığı belirlenen eski SSK Hastanesi binasında yıkım çalışmaları başlatıldı.

#1
Foto - Sinop’ta eski hastanenin yıkımına başlandı! Yerine depreme dayanıklı yepyeni bina yapılacak

Sinop’ta 17 Haziran 2019’da boşaltılan eski SSK Hastanesi için yıkım ekipleri sahaya indi.

#2
Foto - Sinop’ta eski hastanenin yıkımına başlandı! Yerine depreme dayanıklı yepyeni bina yapılacak

Deprem Performans Analizi Raporu sonucunda depreme dayanıklı olmadığı belirlenen binanın yerine, ihtiyaçlara ve günümüz şartlarına uygun yeni bir sağlık tesisinin yapılması amacıyla planlama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

#3
Foto - Sinop’ta eski hastanenin yıkımına başlandı! Yerine depreme dayanıklı yepyeni bina yapılacak

Sinop’ta son yıllarda sağlık alanında önemli yatırımlar hayata geçirilirken, 2016 yılında Ayancık Devlet Hastanesi, 2017 yılında Durağan Devlet Hastanesi, 2018 yılında İl Sağlık Müdürlüğü ile Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 2019 yılında Atatürk Devlet Hastanesi ve 2023 yılında Erfelek Devlet Hastanesi yeni binalarında hizmet vermeye başladı. Böylece il genelindeki toplam yatak kapasitesi 680’e ulaştı.

#4
Foto - Sinop’ta eski hastanenin yıkımına başlandı! Yerine depreme dayanıklı yepyeni bina yapılacak

Öte yandan Ada Mahallesi Toplum Sağlığı Merkezinin geçici kabul aşamasında olduğu ve kısa süre içerisinde hizmete açılacağı, Ayancık’ta eski Devlet Hastanesi alanına ise Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri birimlerini kapsayan yeni bir sağlık tesisinin yapılacağı belirtildi. Türkeli Devlet Hastanesinin mevcut binasının yıkılarak yerine modern bir devlet hastanesi inşa edilmesi için de proje hazırlıklarının tamamlandığı kaydedildi. Ayrıca il genelinde kullanılmayan ve depreme dayanıklılığı bulunmayan yapıların yıkım çalışmalarının sürdüğü, metruk bina sayısının 220’den 142’ye düşürüldüğü ifade edildi.

#5
Foto - Sinop’ta eski hastanenin yıkımına başlandı! Yerine depreme dayanıklı yepyeni bina yapılacak

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada, sağlık altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, deprem performansı yetersiz ve atıl durumdaki kamu binalarının yerine vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verecek modern kamu hizmet binalarının kazandırılmasına devam edileceğini söyledi. Özarslan, kültür varlığı niteliğindeki yapıların korunmasına ilişkin idari işlemlerin tamamlanmasının ardından metruk binaların yıkım sürecinin hızlandırılması gerektiğini de vurgulayarak belediyelere bu konuda etkin çalışma çağrısında bulundu.

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