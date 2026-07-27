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Su konusunda yana yakıla Türkiye'nin kapısını çalmışlardı: Su kaynaklarını vurmaya başladılar

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Su konusunda yana yakıla Türkiye'nin kapısını çalmışlardı: Su kaynaklarını vurmaya başladılar

Bölgedeki su krizi konusunda Türkiye ile işbirliği yapmak için temaslar kuran İran, su kaynaklarını şiddetli bir şekilde vurmaya başladı.

#1
Foto - Su konusunda yana yakıla Türkiye'nin kapısını çalmışlardı: Su kaynaklarını vurmaya başladılar

Mepanews'te yer alan habere göre, İran, Kuveyt'in yüksek oranda bağımlı olduğu su arıtma tesislerini hedef alıyor. Son çatışmalarda İran, Kuveyt'in en kritik altyapısı olan su arıtma tesislerini hedef aldı. Bu, Tahran'ın ülkenin su kaynaklarını ilk kez hedef alışı değil. Ancak son saldırıların yoğunluğu, Kuveyt'in 5 milyonluk nüfusunun neredeyse tüm su ihtiyacının bağlı olduğu sistemleri zayıflatmaya yönelik daha planlı bir girişime işaret ediyor.

#2
Foto - Su konusunda yana yakıla Türkiye'nin kapısını çalmışlardı: Su kaynaklarını vurmaya başladılar

New Arab'ın aktardığı habere göre Kuveyt, dünyada su güvenliği açısından en kırılgan ülkelerden biri ve su arzının yaklaşık yüzde 90'ı için deniz suyunun arıtılmasına bağımlı. Ülkede içme suyunun yanı sıra tarım ve sanayi için kullanılabilir su üreten 8 tuzdan arındırma tesisi bulunuyor.

#3
Foto - Su konusunda yana yakıla Türkiye'nin kapısını çalmışlardı: Su kaynaklarını vurmaya başladılar

Bu tesisler birlikte her gün yaklaşık 2.2 milyar litre tatlı su üretiyor. Ancak yaz aylarındaki zirve tüketimi karşılamak için bu miktar 2.4 milyar litreye çıkabiliyor. Tuzdan arındırma aynı zamanda oldukça fazla enerji gerektiriyor. Normal şartlarda, petrol zengini Kuveyt için bu enerjinin karşılanması bir problem teşkil etmiyor. Ancak İran'ın ülkenin enerji santrallerini hedef almaya başlamasından bu yana kriz derinleşiyor.

#4
Foto - Su konusunda yana yakıla Türkiye'nin kapısını çalmışlardı: Su kaynaklarını vurmaya başladılar

Kuveyt, bölgede su kıtlığıyla karşı karşıya kalan tek ülke değil. 6 Körfez ülkesinin tamamı farklı düzeylerde su sorunu yaşıyor. Körfez ülkeleri yüzlerce tuzdan arındırma tesisi işletiyor ve dünyadaki tuzdan arındırılmış suyun yaklaşık yüzde 40'ını bu ülkeler üretiyor.

#5
Foto - Su konusunda yana yakıla Türkiye'nin kapısını çalmışlardı: Su kaynaklarını vurmaya başladılar

Söz konusu tesisler bölgenin ekonomik dönüşümünde kilit rol oynadı. Genişleyen kentsel projelerin, lüks turizm merkezlerinin ve yapay zeka veri merkezlerinin, çorak çöl toprakları üzerine inşa edilmesini mümkün kıldı.

#6
Foto - Su konusunda yana yakıla Türkiye'nin kapısını çalmışlardı: Su kaynaklarını vurmaya başladılar

Kuveyt Elektrik Bakanlığı saldırıların tamamını doğruladı. Bakanlık, saldırıların yangınlara yol açtığını ve tesislerde hasara neden olduğunu söyledi. Yetkililer, hasarın boyutu ya da hangi tesislerin vurulduğu konusunda bilgi vermedi. 18 Temmuz tarihli uydu görüntüleri, günde 450 milyon litre su üreten Sabiya elektrik ve tuzdan arındırma tesisinden siyah dumanların yükseldiğini gösterdi.

#7
Foto - Su konusunda yana yakıla Türkiye'nin kapısını çalmışlardı: Su kaynaklarını vurmaya başladılar

Bir gün önce İran, güneydeki Zuvr elektrik ve su tesisini vurduğunu öne sürdü. Hükümet, elektrik santrallerine yönelik saldırıların elektrik kesintilerini tetikleme riski oluşturması nedeniyle halka enerji tüketimini azaltma çağrısında bulundu.

#8
Foto - Su konusunda yana yakıla Türkiye'nin kapısını çalmışlardı: Su kaynaklarını vurmaya başladılar

İran, saldırılara gerekçe olarak kendi su arıtma tesislerine yönelik ABD saldırılarını gösterdi. Kuveyt, acil durum halinde kullanılması amacıyla bölgenin en büyük su depolama sistemlerinden birini inşa etti. Bu stratejik rezervler şu anda yaklaşık 22 milyar litre su barındırıyor. Kuveyt yönetimi, önümüzdeki yıllarda bu miktarı önemli ölçüde artırmayı planlıyor. Bu rezervlerin ne kadar süre yeteceği ise saldırıların yoğunluğuna bağlı. Su üretiminin sıfıra düştüğü en kötü senaryoda rezervler 2 haftadan kısa süre dayanabilecek. Kuveyt yönetimi, sıkı bir karne uygulaması dahilinde bu sürenin 4 aya kadar uzayabileceğini ifade ediyor.

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