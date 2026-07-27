Su konusunda yana yakıla Türkiye'nin kapısını çalmışlardı: Su kaynaklarını vurmaya başladılar

İran, saldırılara gerekçe olarak kendi su arıtma tesislerine yönelik ABD saldırılarını gösterdi. Kuveyt, acil durum halinde kullanılması amacıyla bölgenin en büyük su depolama sistemlerinden birini inşa etti. Bu stratejik rezervler şu anda yaklaşık 22 milyar litre su barındırıyor. Kuveyt yönetimi, önümüzdeki yıllarda bu miktarı önemli ölçüde artırmayı planlıyor. Bu rezervlerin ne kadar süre yeteceği ise saldırıların yoğunluğuna bağlı. Su üretiminin sıfıra düştüğü en kötü senaryoda rezervler 2 haftadan kısa süre dayanabilecek. Kuveyt yönetimi, sıkı bir karne uygulaması dahilinde bu sürenin 4 aya kadar uzayabileceğini ifade ediyor.