Kur'an-ı Kerim'e saygı mitingi! Binlerce kişi saldırıları protesto etti

İslam ülkelerine ve uluslararası kuruluşlara da çağrıda bulunduklarını ifade eden Akgönül, “İslam İşbirliği Teşkilatı derhal toplanmalı ve bu konu üzerinde çok daha ciddi durmalıdır. Müslüman ülkelerin devlet başkanları ve dışişleri bakanları bir araya gelmeli, saldırgan ülkelere karşı ortak kararlar almalıdırlar. Müslüman ülkelerin ortaya koyacakları tepki ve ortak kararlar, İsveç ve Danimarka gibi bu eylemlere arka çıkan ülkeleri cezalandırıcı ve caydırıcı tarzda olmalı, ümmetin birlik ve beraberliğini göstermelidir. Bu bağlamda, Türkiye İsveç’in NATO’ya üyeliğini kabul etmemeli, Türkiye Büyük Millet Meclisindeki bütün siyasi partiler ret oyu kullanarak tepkilerini ortaya koymalıdırlar" ifadelerini kullandı.