Kur'an-ı Kerim'e saygı mitingi! Binlerce kişi saldırıları protesto etti

Yapılan bu alçak eylemleri şiddetle telin ettiğini ve bedeli ne olursa olsun Kur’an-ı Kerim’e her zaman ve zeminde sahip çıkılacağını vurgulayan Akgönül, şunları kaydetti: “Buradan ilan ediyoruz. Bu alçakça saldırılara etkili bir tepki ortaya koymak ve kutsallarımıza sahip çıkmak için buradan bütün Müslümanlara çağrıda bulunuyoruz: Bütün Müslümanlar Kur’an’a ve Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselama yapılan hakaretlere, fiili saldırılara karşı tek yürek ve tek ses olmalı, hep birlikte ayağa kalkmalıdırlar. Saldırılara izin veren Batılı ülkelere karşı tepkilerini ortaya koymalıdırlar. Kur’an-ı Kerim’e ve Hz. Peygamberin Sünnet-i Seniyyesine bağlılıklarını en gür sedayla haykırmalıdırlar. Kur’an’a ve sünnete her zamankinden daha fazla sarılmalıdırlar. Kâfirleri ve münafıkları Allah’ın kitabı ve Peygamberin sünnetini yaşayarak kahretmelidirler. İslam’ın sönmez ve söndürülemez bir nur olduğunu, Kur’an’a ve Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselama saldıranların gözüne sokmalıdırlar.”