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Yaşam
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Kuraklık orayı da vurdu! Deliçay artık çağlamıyor

2023-03-04 18:11:28
Kuraklık orayı da vurdu! Deliçay artık çağlamıyor

Adana Kozan'da bulunan Deliçay, yaşanan kuraklığın etkisiyle adeta kurudu.

#1
Foto - Kuraklık orayı da vurdu! Deliçay artık çağlamıyor

Adana’nın Kozan ilçesinde adını coşkun akıntısından alan ve yılın bu mevsiminde su seviyesi yükselen Deliçay, yaşanan kuraklığın etkisiyle adeta kurudu.

#2
Foto - Kuraklık orayı da vurdu! Deliçay artık çağlamıyor

Kuyucak mahallesi sakinlerinden olan Şakir Yiğenoğlu, çağlayan suların adeta kuruduğunu kaydederek “Bu çay eskiden çağlardı. Karlar yağar erir yağmur yağar dolardı.

#3
Foto - Kuraklık orayı da vurdu! Deliçay artık çağlamıyor

Normalde bu mevsimde su seviyesi çok yüksek olurdu, şimdi kuruyan alan suyla kaplı olurdu.

#4
Foto - Kuraklık orayı da vurdu! Deliçay artık çağlamıyor

Bu yıl kar ve yağmur yağmadı. Bu mevsimde su seviyesi çok düşük.

#5
Foto - Kuraklık orayı da vurdu! Deliçay artık çağlamıyor

Haziran aylarında tamamen kuruyacak demektir.

#6
Foto - Kuraklık orayı da vurdu! Deliçay artık çağlamıyor

Köylerde ki su gözlerimizde, pınarlarda kurudu. Akan sular yağış olmaması nedeni ile kurudu” diye konuştu.

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