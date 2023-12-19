Kura Nehri buz tuttu

Irmak, ''Son yağan karla birlikte hava sıcaklığı da eksi derecelere düştü. Doğuya kış yeniden geldi. Bizim de kaderimiz bu. Ardahan'da bazı bölgelerde kar ve tipi etkili olurken bazı bölgelerde ise soğukla mücadele başladı. Şu anda gördüğünüz gibi etkili olan soğuklarla birlikte Kura nehrinin yüzeyi de buzla kaplandı. Artık 3 ay bekleyeceğiz ki bahar gelsin diye'' dedi.