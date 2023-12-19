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Kura Nehri buz tuttu

2023-12-19 10:31:16
Kura Nehri buz tuttu

Ardahan'da etkili olan kar yağışının ardından kent merkezinden geçerek, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi buz tuttu.

#1
Foto - Kura Nehri buz tuttu

Ardahan'da önceki gün başlayan kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığı da sıfırın altında 11 dereceye kadar düştü.

#2
Foto - Kura Nehri buz tuttu

Kent merkezinden geçerek, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi'ne dökülen Kura Nehri'nin yüzeyi, buzla kaplandı.

#3
Foto - Kura Nehri buz tuttu

Vatandaşlardan Yavuz Irmak, önceki günlerde donan fakat sıcaklıklarının artmasıyla çözülen Kura nehrinin hava sıcaklıklarının yeniden eksi derecelere düşmesiyle tekrardan donduğunu söyledi.

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Foto - Kura Nehri buz tuttu

Irmak, ''Son yağan karla birlikte hava sıcaklığı da eksi derecelere düştü. Doğuya kış yeniden geldi. Bizim de kaderimiz bu. Ardahan'da bazı bölgelerde kar ve tipi etkili olurken bazı bölgelerde ise soğukla mücadele başladı. Şu anda gördüğünüz gibi etkili olan soğuklarla birlikte Kura nehrinin yüzeyi de buzla kaplandı. Artık 3 ay bekleyeceğiz ki bahar gelsin diye'' dedi.

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