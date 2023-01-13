2023-01-13 22:15:22 Kumara geçit yok! Antalya merkezli 5 ilde dev operasyon
Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı bahis operasyonunda 89 kişi gözaltına alındı.
Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı bahis operasyonunda 89 kişi gözaltına alındı.
Yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin kazancı aklamada kullandıkları 6 lüks araç ile tüm malvarlıklarına el konuldu.
Öte yandan adreslerdeki aramalarda ruhsatsız 1 tüfek, 3 tüfek ve 623 bin lira ele geçirilip çok sayıda dijital materyale el konuldu.
İşlemleri tamamlanan 41 şüpheli bugün Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
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