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Aktüel
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Kumara geçit yok! Antalya merkezli 5 ilde dev operasyon

2023-01-13 22:15:22
Kumara geçit yok! Antalya merkezli 5 ilde dev operasyon

Antalya merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı bahis operasyonunda 89 kişi gözaltına alındı.

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Foto - Kumara geçit yok! Antalya merkezli 5 ilde dev operasyon

Yaklaşık 20 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen şüphelilerin kazancı aklamada kullandıkları 6 lüks araç ile tüm malvarlıklarına el konuldu.

#2
Foto - Kumara geçit yok! Antalya merkezli 5 ilde dev operasyon

Öte yandan adreslerdeki aramalarda ruhsatsız 1 tüfek, 3 tüfek ve 623 bin lira ele geçirilip çok sayıda dijital materyale el konuldu.

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Foto - Kumara geçit yok! Antalya merkezli 5 ilde dev operasyon

İşlemleri tamamlanan 41 şüpheli bugün Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.

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