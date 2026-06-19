Albay Macgregor'dan olay sözler: Odada kimsenin bahsetmediği 600 poundluk dev goril Türkiye'dir

Orta Doğu'da yaşanan bu değişimin dünya tarihi açısından kritik bir kırılma noktası olduğunu anlatan Macgregor, sözlerini şöyle tamamladı: "Dünya baş aşağı döndü. Bu, Orta Doğu ve dünya tarihinde, 1871'de Fransa'nın Prusyalılar tarafından yenilgiye uğratılması ve Birleşik Almanya'nın kurulması kadar dramatik ve önemli bir andır. Bu, küresel ölçekte stratejik bir dönüm noktasıdır. Orta Doğu'daki güvenlik çıkarlarımız artık yüksek risk altında. Eskiden sahip olduğumuz etkiye bir daha sahip olamayacağız. Rusya, Çin, İran ve Türkiye gibi büyük güçler var. Türkler büyük bir güç, bunda hiç şüphe yok. Almanya da büyük bir güç olarak sahneye geri dönecek. Yapmamız gereken şey, tarihin doğru tarafında yer almaktır."