Albay Macgregor'dan olay sözler: Odada kimsenin bahsetmediği 600 poundluk dev goril Türkiye'dir

Yaşanan sürecin İsrail ve özellikle Binyamin Netanyahu için bir yıkım olduğunu ifade eden Macgregor, şunları kaydetti: "Bu İsrail için bir felaket. Gazze'deki savaşı tüm bölgeye yaymalarının nedeni, bizim tam kontrolümüze sahip olduklarına inanmalarıydı. Bizim ateş gücümüzü ve gücümüzü İran'ı yenmek için seferber edebileceklerinden emindiler. Ben buna her zaman karşı çıktım. Şimdi yaptıkları şey, bölgenin dengesini kendi aleyhlerine bozmaları oldu. İsrail'in bölgede hiç dostu kalmadı." ABD'nin bölgedeki askeri varlığını savaş öncesi seviyelere döndürmeyeceğini ve buna ihtiyaçları olmadığını belirten Macgregor, "İsrail, bölgeye entegre olmayı istikrarlı bir şekilde reddetti. Duvarlarının arkasında oturup diğer taraftaki kimseyle işbirliği yapmayı reddederek ne kadar dayanabilirler? Eğer ABD savaşı genişletmezse, Yahudi halkı İsrail'i terk etmeye başlayacak." değerlendirmesinde bulundu.