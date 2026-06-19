  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İşte bu çok büyük sürpriz oldu: 'Türkiye güvenilir bir dost' diyen NATO ülkesi MMU Kaan'ı istedi Aziz Yıldırım'ın ayağının tozuyla Fenerbahçe Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon oldu Almanya'dan gündem olan itiraf: Türkiye yola girdi Albay Macgregor'dan olay sözler: Odada kimsenin bahsetmediği 600 poundluk dev goril Türkiye'dir Kadın çiftçiler bilgi yarışmasının tozunu attırdı Güvenli limanı yerle bir oldu! Gram altın çakıldı Avrupa’yı bile geride bıraktı! Kayseri’den tüm Türkiye’ye yayılacak yeni model resmen başladı!
Ekonomi
7
Yeniakit Publisher
Almanya'dan gündem olan itiraf: Türkiye yola girdi

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Almanya'dan gündem olan itiraf: Türkiye yola girdi

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile bir araya geldi. Reiche, Türkiye'nin bölgesel bir enerji merkezi olma yoluna girdiğini söyledi.

#1
Foto - Almanya'dan gündem olan itiraf: Türkiye yola girdi

Bayraktar, Bakanlıkta düzenlenen 7. Türk-Alman Enerji Forumu sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye ve Almanya arasındaki gelişen işbirliği sayesinde enerji forumunun her geçen yıl daha da büyüdüğünü söyledi. Bakan Bayraktar, forumun, Türk ve Alman enerji şirketleri açısından beklentileri karşılayacak ve sorunları çözecek önemli bir platform olduğunu ifade etti. Türkiye'nin maden çeşitliliği açısından çok zengin bir ülke olduğunu dile getiren Bayraktar, şunları kaydetti:

#2
Foto - Almanya'dan gündem olan itiraf: Türkiye yola girdi

"Özellikle kritik madenlerde işbirliği önem arz ediyor. Biz de bunu yansıtması açısından enerji forumunu, enerji ve madenler işbirliği forumuna dönüştürdük. Hürmüz krizi ile çok daha görünür hale gelen ve tüm dünyanın ekonomisini etkileyen bu süreçte, işbirliği önemli. Türkiye olarak, büyüyen enerji piyasalarıyla, bölgesinde yaptığı altyapı yatırımlarıyla sadece kendi arz güvenliğini değil, aynı zamanda Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlayan bir ülke olarak, inanıyoruz ki daha fazla işbirliğine ihtiyacımız var. Burada hem Alman hükümeti hem de Alman şirketlerinin finansal güçlerinin bu süreçte bizlerle beraber bir iş ortağı olarak, bir paydaş olarak yer alması bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha da güçlenerek hedeflediğimiz noktaya gelmek açısından önem arz ediyor."

#3
Foto - Almanya'dan gündem olan itiraf: Türkiye yola girdi

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche de enerji güvenliğinin artık yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda jeopolitik bir mesele haline geldiğini belirterek Türkiye'nin Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde merkezi bir rol üstlendiğini söyledi. Reiche, Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan gelişmelerin enerji arz güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu ifade ederek bağımlılıkların çeşitlendirilmesi ve ortak altyapı yatırımlarının küresel enerji güvenliği açısından kritik önemde olduğunu kaydetti.

#4
Foto - Almanya'dan gündem olan itiraf: Türkiye yola girdi

Bu kapsamda yenilenebilir enerji yatırımlarının artırılmasının önemine işaret eden Reiche, bu alanda imzalanan Alman-Türk işbirliğinin stratejik değer taşıdığını kaydetti.

#5
Foto - Almanya'dan gündem olan itiraf: Türkiye yola girdi

Reiche, bununla birlikte Türkiye'nin yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırırken doğal gaz kaynaklarını da geliştirerek bölgesel bir enerji merkezi olma yolunda ilerlediğini vurgulayarak, Avrupa Birliği'nin doğal gaz ithalatının yaklaşık yüzde 10'unun Türkiye üzerinden gerçekleştiğine dikkati çekti.

#6
Foto - Almanya'dan gündem olan itiraf: Türkiye yola girdi

Bunun yanı sıra enerji dönüşümünde kritik minerallerin artan önemine işaret eden Reiche, Türk-Alman Enerji Ortaklığı ile Türk-Alman Enerji Forumu'nun isimlerinin mineralleri de kapsayacak şekilde güncellendiğini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cuma hutbesinde ümmete çağrı: Yeni Kerbela’lara karşı birlik olalım!
İSLAM

Cuma hutbesinde ümmete çağrı: Yeni Kerbela’lara karşı birlik olalım!

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüm camilerde okutulacak cuma hutbesinde, yaklaşan Aşure günü ve Kerbela'ya dikkat çekilerek, başta Gazze ve F..
Kapı ses çıkardı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Gündem

Kapı ses çıkardı! 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde komşular arasında bahçe kapısının çıkardığı ses nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi..
28 Şubat kafası Mersin'de hortladı
Gündem

28 Şubat kafası Mersin'de hortladı

Başörtüsü taktıkları için yıllarca kamusal alan dayatmasıyla karşı karşıya kalan mütedeyyin hanımların şimdi de Mersin’in Mezitli ilçesinde ..
Boşanmalarını davul zurna ile kutlayan eşe bağlamalı cevap: Ağlama gözlerim Mevlam Kerimdir
Gündem

Boşanmalarını davul zurna ile kutlayan eşe bağlamalı cevap: Ağlama gözlerim Mevlam Kerimdir

Diyarbakır’da aile mahkemesinde görülen boşanma davasının ardından adliye önünde davul zurna ile kutlama yapan kadının eski eşi S.Ş.’den bağ..
Çocukları ve gençleri ifsad etmeyin! Türkiye'de yükselen 'mezuniyet töreni' rezillikleri
Aktüel

Çocukları ve gençleri ifsad etmeyin! Türkiye'de yükselen 'mezuniyet töreni' rezillikleri

Geçmişte eğitim döneminin bitişini simgeleyen mütevazı mezuniyet törenleri, sosyal medyanın ve "Mezuniyet Anneleri" konseptinin etkisiyle ço..
Bölgede yeni gelişmeler yaşanıyor! Libya'dan ABD planına yeşil ışık
Dünya

Bölgede yeni gelişmeler yaşanıyor! Libya'dan ABD planına yeşil ışık

Libya Ulusal Ordusu, ülkedeki rakip yönetimleri tek otorite altında birleştirmeyi hedefleyen ABD planına ilişkin müzakereye hazır olduğunu a..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23