Almanya'dan gündem olan itiraf: Türkiye yola girdi

"Özellikle kritik madenlerde işbirliği önem arz ediyor. Biz de bunu yansıtması açısından enerji forumunu, enerji ve madenler işbirliği forumuna dönüştürdük. Hürmüz krizi ile çok daha görünür hale gelen ve tüm dünyanın ekonomisini etkileyen bu süreçte, işbirliği önemli. Türkiye olarak, büyüyen enerji piyasalarıyla, bölgesinde yaptığı altyapı yatırımlarıyla sadece kendi arz güvenliğini değil, aynı zamanda Avrupa'nın arz güvenliğine katkı sağlayan bir ülke olarak, inanıyoruz ki daha fazla işbirliğine ihtiyacımız var. Burada hem Alman hükümeti hem de Alman şirketlerinin finansal güçlerinin bu süreçte bizlerle beraber bir iş ortağı olarak, bir paydaş olarak yer alması bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da daha da güçlenerek hedeflediğimiz noktaya gelmek açısından önem arz ediyor."