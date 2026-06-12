CANiK CEO'su Cahit Utku Aral, fuara katılım ve grubun küresel vizyonuna ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Dünyanın en önemli savunma sanayii fuarlarından biri olan Eurosatory 2026'da, CANiK ve SYS Grup şirketleri olarak güçlü bir şekilde yer almaktan büyük gurur duyuyoruz. Sürekli büyüyen ürün portföyümüz, mühendislik kabiliyetlerimiz ve yüksek üretim kapasitemizle yalnızca küresel savunma trendlerini takip eden değil, aynı zamanda bu trendlere yön veren şirketler arasında yer alma hedefimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz. Bu yıl Eurosatory'de, hafif silahlardan orta kalibre toplara, uzaktan komutalı silah sistemlerinden, entegre savunma çözümlerine kadar uzanan geniş ürün ailemizi uluslararası ziyaretçilerle buluşturacağız. Özellikle son dönemde giderek artan insansız hava aracı tehditlerine karşı geliştirdiğimiz mobil ve katmanlı yakın hava savunma mimarimizi ön plana çıkaracağız. CANiK ağır makineli tüfek ailesi, VENOM LR 30x113 mm top sistemi ve UNIROBOTICS tarafından geliştirilen TRAKON uzaktan komutalı silah sistemlerinin bir araya gelmesiyle oluşturulan bu konsept, günümüzün asimetrik tehditlerine karşı son derece etkili ve maliyet etkin bir çözüm sunmaktadır. Türk savunma sanayiinin küresel ölçekte yükselen gücünü temsil eden firmalardan biri olarak, Eurosatory 2026'yı yalnızca ürünlerimizi sergilediğimiz bir platform değil, aynı zamanda yeni iş birlikleri geliştirdiğimiz, mevcut ortaklıklarımızı güçlendirdiğimiz ve geleceğin savunma ihtiyaçlarına yönelik çözümlerimizi paylaştığımız stratejik bir buluşma noktası olarak görüyoruz. Savunma teknolojilerinde yenilikçi yaklaşımımız, entegre üretim kabiliyetlerimiz ve ihracat odaklı büyüme stratejimizle, dost ve müttefik ülkelerin güvenlik ihtiyaçlarına katkı sağlamaya devam edeceğiz."