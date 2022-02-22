Kullanmadığı seraya dikti! Kilosunu 100 liradan satıyor

Yaklaşık 9 ay önce çarkıfelek meyvesini serasında ektiğini belirten genç girişimci Fatih Serin, ”Daha önce burada domates fasulye gibi ürünler ekiliyordu. Artık onlar pek bir getiri sağlamıyor. Bizde bir arayışa girdik. Avokado, mango gibi tropikal meyveleri denemek istedik en mantıklısı bize Çarkıfelek geldi. Avokadoyu birçok çiftçi ekti, üretimi arttığı için fiyatının düşeceğini düşündük. Şu an bunun piyasası çok bilinmediği için iyi. Mersin'de ilk biz diktik daha sonrasında 3-4 çiftçi daha dikti. Antalya tarafında biraz daha fazla yetiştiriliyor, yavaş yavaş artıyor ihracatı yapılmaya başlandı.