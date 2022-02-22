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Aktüel
8
Kullanmadığı seraya dikti! Kilosunu 100 liradan satıyor

2022-02-22 18:58:57
Kullanmadığı seraya dikti! Kilosunu 100 liradan satıyor

Mersin'de bir genç tarafından yetiştirilen ve aşk meyvesi olarak bilinen passifloranın ihracatı yapılmaya başlandı.

#1
Foto - Mersin'de üniversite öğrencisi gencin örtü altında yetiştirerek ilk hasadını yaptığı Türkiye'de çarkıfelek veya aşk meyvesi olarak bilinen passifloranın kilogram fiyatı 100 ile 120 TL arasında satılıyor.

Mersin'de üniversite öğrencisi gencin örtü altında yetiştirerek ilk hasadını yaptığı Türkiye'de çarkıfelek veya aşk meyvesi olarak bilinen passifloranın kilogram fiyatı 100 ile 120 TL arasında satılıyor.

#2
Foto - Bir fidanın 10 yıl ürün verdiği, bir dönümde ilk yılda 300 kilogram, beşinci yıldan sonra 2 tondan fazla ürün alınabildiği kaydedildi.

Bir fidanın 10 yıl ürün verdiği, bir dönümde ilk yılda 300 kilogram, beşinci yıldan sonra 2 tondan fazla ürün alınabildiği kaydedildi.

#3
Foto - Ankara'da Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde eğitim gören 21 yaşındaki Fatih Serin, bir arkadaşı ile birlikte Mersin'in Erdemli ilçesinde ailesinin kullanmadığı serayı tropikal bir ürünle değerlendirdi.

Ankara'da Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde eğitim gören 21 yaşındaki Fatih Serin, bir arkadaşı ile birlikte Mersin'in Erdemli ilçesinde ailesinin kullanmadığı serayı tropikal bir ürünle değerlendirdi.

#4
Foto - Daha önce sebze dikilen serada çarkıfelek veya aşk meyvesi olarak bilinen passiflorayı dikip yetiştiren Serin, ilk hasattan 300 kilograma yakın ürün aldı.

Daha önce sebze dikilen serada çarkıfelek veya aşk meyvesi olarak bilinen passiflorayı dikip yetiştiren Serin, ilk hasattan 300 kilograma yakın ürün aldı.

#5
Foto - Bir fidanın 10 yıl ürün verdiğini bir dönümde ilk yılda 300 kilogram, beşinci yıldan sonra 2 tondan fazla ürün alınabildiğini belirten Serin, meyvenin kilogram fiyatının 100 ile 120 TL arasında alıcı bulduğunu, perakende satışlarda ise bu rakamın 200 TL'ye kadar ulaştığına dikkat çekti.

Bir fidanın 10 yıl ürün verdiğini bir dönümde ilk yılda 300 kilogram, beşinci yıldan sonra 2 tondan fazla ürün alınabildiğini belirten Serin, meyvenin kilogram fiyatının 100 ile 120 TL arasında alıcı bulduğunu, perakende satışlarda ise bu rakamın 200 TL'ye kadar ulaştığına dikkat çekti.

#6
Foto - Yaklaşık 9 ay önce çarkıfelek meyvesini serasında ektiğini belirten genç girişimci Fatih Serin, ”Daha önce burada domates fasulye gibi ürünler ekiliyordu. Artık onlar pek bir getiri sağlamıyor. Bizde bir arayışa girdik. Avokado, mango gibi tropikal meyveleri denemek istedik en mantıklısı bize Çarkıfelek geldi. Avokadoyu birçok çiftçi ekti, üretimi arttığı için fiyatının düşeceğini düşündük. Şu an bunun piyasası çok bilinmediği için iyi. Mersin'de ilk biz diktik daha sonrasında 3-4 çiftçi daha dikti. Antalya tarafında biraz daha fazla yetiştiriliyor, yavaş yavaş artıyor ihracatı yapılmaya başlandı.

Yaklaşık 9 ay önce çarkıfelek meyvesini serasında ektiğini belirten genç girişimci Fatih Serin, ”Daha önce burada domates fasulye gibi ürünler ekiliyordu. Artık onlar pek bir getiri sağlamıyor. Bizde bir arayışa girdik. Avokado, mango gibi tropikal meyveleri denemek istedik en mantıklısı bize Çarkıfelek geldi. Avokadoyu birçok çiftçi ekti, üretimi arttığı için fiyatının düşeceğini düşündük. Şu an bunun piyasası çok bilinmediği için iyi. Mersin'de ilk biz diktik daha sonrasında 3-4 çiftçi daha dikti. Antalya tarafında biraz daha fazla yetiştiriliyor, yavaş yavaş artıyor ihracatı yapılmaya başlandı.

#7
Foto - Bir dönümde ilk sezonda 300 ile 500 kilogram arası bir hasat alınıyor, senede iki defa hasat yapılıyor, 3 tona kadar ürün hasat edilebiliyor. Kilogramı 100 ile 120 TL arasında gidiyor. Eğer kendiniz satmak isterseniz 150 hatta 200 TL'ye kadar satabiliyorsunuz kilogramını. Tane ile de satılabiliyor. 3 tanesini 15 ile 30 TL arasında satıyorlar. Piyasası bilinmediği için daha esnek bir fiyat hakim” dedi.

Bir dönümde ilk sezonda 300 ile 500 kilogram arası bir hasat alınıyor, senede iki defa hasat yapılıyor, 3 tona kadar ürün hasat edilebiliyor. Kilogramı 100 ile 120 TL arasında gidiyor. Eğer kendiniz satmak isterseniz 150 hatta 200 TL'ye kadar satabiliyorsunuz kilogramını. Tane ile de satılabiliyor. 3 tanesini 15 ile 30 TL arasında satıyorlar. Piyasası bilinmediği için daha esnek bir fiyat hakim” dedi.

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