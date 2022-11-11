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Dünya
11
Kudüs'te cuma namazı

2022-11-11 15:51:00
Kudüs'te cuma namazı

Kudüs'te yüzlerce kişi, cuma namazını kılmak için Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya akın etti.

#1
Foto - Kudüs'te cuma namazı

Yüzlerce Müslüman'ın doldurduğu bölgeden görüntüler geldi.

#2
Foto - Kudüs'te cuma namazı

İşte o görüntüler...

#3
Foto - Kudüs'te cuma namazı

İşte o görüntüler...

#4
Foto - Kudüs'te cuma namazı

İşte o görüntüler...

#5
Foto - Kudüs'te cuma namazı

İşte o görüntüler...

#6
Foto - Kudüs'te cuma namazı

İşte o görüntüler...

#7
Foto - Kudüs'te cuma namazı

İşte o görüntüler...

#8
Foto - Kudüs'te cuma namazı

İşte o görüntüler...

#9
Foto - Kudüs'te cuma namazı

İşte o görüntüler...

#10
Foto - Kudüs'te cuma namazı

İşte o görüntüler...

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