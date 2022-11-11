2022-11-11 15:51:00 Kudüs'te cuma namazı
Kudüs'te yüzlerce kişi, cuma namazını kılmak için Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya akın etti.
Kudüs'te yüzlerce kişi, cuma namazını kılmak için Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa'ya akın etti.
Yüzlerce Müslüman'ın doldurduğu bölgeden görüntüler geldi.
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
İşte o görüntüler...
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