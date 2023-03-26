Küçücük bir anı için yağışa aldırmadılar

Enkaz altında kalan eşyalarını kurtarmaya çalışan Necmettin Elaz, “Burası altı ambar, üstü de 4 dairelik bir evdi. Şu an bir yandan enkaz kaldırıyoruz, bir yandan da içeride kalan malzemelerimizi kurtarmaya çalışıyoruz. Hem evimizin malzemeleri hem de iş yerimizin malzemelerini çıkarmaya çalışıyoruz. Deprem gününü kelimelerle anlatamam. Biz enkaz altından çıktık. Çok zor bir durum. Yağmura rağmen çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.