Kronik ve tekrarlayan bir hastalık... Çocuk ve ergenlerde obezite 34 yılda 4 kat arttı!
Obezite tehlikesine artık dikkat edilmesi gerekiyor.
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Obezite tehlikesine artık dikkat edilmesi gerekiyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), çocuk ve ergenlerde obezite vakalarındaki artışa ilişkin yeni raporunu yayımladı.
Rapora göre, 2024 yılında 5-9 yaş grubunda 70 milyon, 10-19 yaş grubunda ise 100 milyon olmak üzere 5-19 yaş arasındaki 170 milyon çocuk ve ergen obeziteyle yaşıyor. Bu yaş grubunda obezite prevalansı, 1990'dan bu yana 4 kat artarak yüzde 2'den yüzde 8'e yükseldi.
DSÖ, çocuk ve ergenlerde artan obezite sorununa yönelik ilk kılavuzunda, sağlık sistemleri ve sağlık çalışanlarının zamanında, kanıta dayalı ve insan odaklı bakım sunmasının önemine dikkat çekti.
Raporda obezitenin, etkili bakım yöntemleriyle yönetilebilen kronik ve tekrarlayan bir hastalık olduğu belirtildi. Obeziteye bağlı sağlık sorunlarının yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkabileceği, başta tip 2 diyabet ve kalp-damar hastalıkları olmak üzere bulaşıcı olmayan hastalıkların riskini artırabileceği ifade edildi. Obeziteyle yaşayan çocuk ve ergenlerin ayrımcılık ve zorbalığa maruz kalabileceğine de dikkat çekilen raporda, hastalığın önlenmesi ve yönetilmesinin fiziksel ve ruhsal sağlığın korunması, sağlıklı büyüme, eğitim, sosyal refah ve yaşam kalitesi açısından önem taşıdığı vurgulandı.
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