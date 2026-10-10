Kronik ve tekrarlayan bir hastalık... Çocuk ve ergenlerde obezite 34 yılda 4 kat arttı!

Raporda obezitenin, etkili bakım yöntemleriyle yönetilebilen kronik ve tekrarlayan bir hastalık olduğu belirtildi. Obeziteye bağlı sağlık sorunlarının yaşamın erken dönemlerinde ortaya çıkabileceği, başta tip 2 diyabet ve kalp-damar hastalıkları olmak üzere bulaşıcı olmayan hastalıkların riskini artırabileceği ifade edildi. Obeziteyle yaşayan çocuk ve ergenlerin ayrımcılık ve zorbalığa maruz kalabileceğine de dikkat çekilen raporda, hastalığın önlenmesi ve yönetilmesinin fiziksel ve ruhsal sağlığın korunması, sağlıklı büyüme, eğitim, sosyal refah ve yaşam kalitesi açısından önem taşıdığı vurgulandı.