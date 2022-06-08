Kronik sırt ağrısının çözüm yolu

Omurga veya kas problemleri Osteoartrit veya fıtık gibi sağlık sorunları sırt ağrısını tetikleyebilir. Bu durumlarda ağrı kesiciler kullanılabilir ve mutlaka bir uzmana başvurulması gerekir. Sırt ağrısını hafifletmek için etkili ipuçları Sırtınızda ağrı hissettiğiniz anda mümkün olduğunca omurganızı germek için esnemeniz gerekir. Her şeyden önce sırt ağrısı geçecek diyerek birkaç gün yatakta kalmamalısınız. Tam tersine hareketsizlik sırt ağrısını artırır. Sertleşmemek ve ağrının tekrarlamasını önlemek için aktif kalmalısınız. Ayrıca örneğin sırtınıza sıcak su torbası uygulayarak veya sıcak bir duş alarak sırt kaslarınızı gevşetebilir ve ısıtabilirsiniz. Gerekirse, bir doktor yaklaşık bir haftalık bir süre için bir antiinflamatuar veya bir kas gevşetici reçete edebilir. Ancak dikkatli olun, steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar veya kas gevşetici ilaçlar reçete gerektirir. Ayrıca böbrek toksisitesi ve yan etkileri vardır.