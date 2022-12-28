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Sağlık
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Kronik öksürükten bu yöntemle kurtulun

2022-12-28 19:24:47
Kronik öksürükten bu yöntemle kurtulun

Geçmek bilmeyen öksürük krizini bu yöntemle bir daha sorun olmayacak şekilde engelleyebilirsiniz.

#1
Foto - Kronik öksürükten bu yöntemle kurtulun

Öksürük, bugünlerde çocuktan yetişkine herkesin kurtulmak istediği bir durum. Kronik hale gelen ve geçmeyen öksürük krizleri, günlük hayatı da oldukça etkiliyor.

#2
Foto - Kronik öksürükten bu yöntemle kurtulun

Öksürükle başa çıkma yolları hem ilaçlarla hem doğal çarelerle araştırılıyor.

#3
Foto - Kronik öksürükten bu yöntemle kurtulun

Öksürük nasıl geçer sorusuna son günlerin popüler yanıtı ise herkesi şaşırttı. "Tentürdiyot kafesi" yöntemi ile öksürüğün geçtiğiniz duyanlar, denemek istiyor.

#4
Foto - Kronik öksürükten bu yöntemle kurtulun

Alternatif tıp bilgisiyle hastalıklara çare olan Dr. Ender Saraç'ın tavsiye ettiği tentürdiyot ile kış aylarındaki öksürüğe veda edebilirsiniz. Peki tentürdiyot öksürüğü geçirir mi? Tentürdiyot kafesi nasıl yapılır? Sırta tentürdiyot sürmek ne işe yarar? Sizler için araştırdık...

#5
Foto - Kronik öksürükten bu yöntemle kurtulun

Öksürük için sırtınıza sürün Tentürdiyot, yaraların nikotik ve bakteriyel cilt enfeksiyonlarının antisepsisinde, yaraların mikrop kapmasının önüne geçmek için sürülen iyotlu bir solüsyondur. Derideki zararlı bakterileri ciddi biçimde azaltır. Batikon ile karıştırılmaması gerekir.

#6
Foto - Kronik öksürükten bu yöntemle kurtulun

Tentürdiyot kafesi olarak bilinen tedavi yöntemi ise oldukça basittir. Pamuğun üzerine tentürdiyotu bolca dökünüz. Ardından sırta dikey ve yatay olmak üzere pamuğu sürdürünüz.

#7
Foto - Kronik öksürükten bu yöntemle kurtulun

Hemen üstüne sıcak bir havlu konulması gerekmektedir. 2 günde 1 uygulayabileceğiniz bu yöntem ile kronik öksürük, balgam ve soğuk algınlığından kurtulacaksınız. Tentürdiyot içeriğindeki zengin iyot ile enfeksiyon kaynaklı rahatsızlıkları iyileştirmektedir.

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