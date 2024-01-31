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Ekonomi
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Krizin ayak sesleri! Finans devi çalışanlarını kovacak

2024-01-31 02:00:56
Krizin ayak sesleri! Finans devi çalışanlarını kovacak

Çevrim içi ödeme sistemi PayPal, yüksek faiz nedeniyle küçülmeye gitme kararı aldı.

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Foto - Krizin ayak sesleri! Finans devi çalışanlarını kovacak

ABD merkez bankası (Fed) faizleri yüksek oranda tutunca firmalar yoğun bir şekilde işçi çıkarmaya başladı.

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Foto - Krizin ayak sesleri! Finans devi çalışanlarını kovacak

Amerikan basınında yer alan haberlere göre, PayPal Üst Yöneticisi (CEO) Alex Chriss konuya ilişkin çalışanlara bildirimde bulundu.

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Foto - Krizin ayak sesleri! Finans devi çalışanlarını kovacak

Söz konusu bildirimde Alex Chriss, yıl boyunca hem doğrudan hem de açık pozisyonların kaldırılması vasıtasıyla şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 9 oranında azaltılacağını aktardı.

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Foto - Krizin ayak sesleri! Finans devi çalışanlarını kovacak

Chriss, karmaşıklığın ve tekrarların azaltılması için şirket genelinde daha fazla odaklanma ve verimliliğin sağlanması, otomasyonun uygulanması ve teknolojinin sağlamlaştırılması gerektiğini vurguladı.

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