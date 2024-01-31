2024-01-31 02:00:56 Krizin ayak sesleri! Finans devi çalışanlarını kovacak
Çevrim içi ödeme sistemi PayPal, yüksek faiz nedeniyle küçülmeye gitme kararı aldı.
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Çevrim içi ödeme sistemi PayPal, yüksek faiz nedeniyle küçülmeye gitme kararı aldı.
ABD merkez bankası (Fed) faizleri yüksek oranda tutunca firmalar yoğun bir şekilde işçi çıkarmaya başladı.
Amerikan basınında yer alan haberlere göre, PayPal Üst Yöneticisi (CEO) Alex Chriss konuya ilişkin çalışanlara bildirimde bulundu.
Söz konusu bildirimde Alex Chriss, yıl boyunca hem doğrudan hem de açık pozisyonların kaldırılması vasıtasıyla şirketin küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 9 oranında azaltılacağını aktardı.
Chriss, karmaşıklığın ve tekrarların azaltılması için şirket genelinde daha fazla odaklanma ve verimliliğin sağlanması, otomasyonun uygulanması ve teknolojinin sağlamlaştırılması gerektiğini vurguladı.
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