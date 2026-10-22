Akaryakıta peş peşe indirim!

Benzin fiyatlarında peş peşe indirimler geldi. Hafta başındaki 4,30 TL’lik düşüşün ardından, dün gece yarısı itibarıyla litre fiyatına 3,35 TL daha indirim yapıldı. Motorin ve otogaz fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı. Araç sahipleri akaryakıt fiyatları için sık sık tabloyu kontrol ediyor. Salı günü benzine indirim gelmişti. Dün gece yarısından itibaren benzine yeniden indirim yapıldı. 22 Ekim Perşembe günü saat 00.01 itibarıyla benzin fiyatları değişti. Motorine zam ya da indirim var mı? 22 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları…