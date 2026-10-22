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Ekonomi
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Akaryakıta peş peşe indirim!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Akaryakıta peş peşe indirim!

Benzin fiyatlarında peş peşe indirimler geldi. Hafta başındaki 4,30 TL’lik düşüşün ardından, dün gece yarısı itibarıyla litre fiyatına 3,35 TL daha indirim yapıldı. Motorin ve otogaz fiyatlarında ise değişiklik yaşanmadı. Araç sahipleri akaryakıt fiyatları için sık sık tabloyu kontrol ediyor. Salı günü benzine indirim gelmişti. Dün gece yarısından itibaren benzine yeniden indirim yapıldı. 22 Ekim Perşembe günü saat 00.01 itibarıyla benzin fiyatları değişti. Motorine zam ya da indirim var mı? 22 Ekim İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları…

#1
Foto - Akaryakıta peş peşe indirim!

"110 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKARAK YÜKSELİŞE GEÇTİ" Brent petrol, perşembe günü varil başına 110 doların üzerine çıkarak yükselişe geçti. Suudi Aramco'nun Şeybah petrol sahasına düzenlenen ve iki kişinin ölümüne yol açan insansız hava aracı saldırısı fiyatları yukarı yönlü destekledi. Gelişme Orta Doğu'daki risklerin artmasından endişe duyulmasına ve enerji arzında daha fazla aksamaya ilişkin korkulara neden oldu. ABD ayrıca Suudi Arabistan'daki Amerikan büyükelçiliklerinden bazı personel ve aile üyelerinin ayrılmasını istedi.

#2
Foto - Akaryakıta peş peşe indirim!

"SAVAŞ ÖNCESİ SEVİYELERE YAKLAŞIYOR" Öte yandan Ukrayna bu hafta Rusya'ya yönelik büyük ölçekli insansız hava aracı saldırıları düzenledi. Saldırıların hedefinde kritik petrol altyapıları vardı. Petrol ihracat akışları savaş öncesi seviyelere yaklaşıyor. Suudi Arabistan'ın ham petrol ihracatı Ağustos ayında %7,9 artarak Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Rusya'nın da Perşembe günü ABD'ye ilk dizel sevkiyatını yapması bekleniyor.

#3
Foto - Akaryakıta peş peşe indirim!

PEŞ PEŞE İNDİRİM GELDİ Benzine hafta başında 4,30 liralık indirim uygulandı. Dün gece yarısından itibaren benzin fiyatları yeniden değişti. Bu kez de 3 lira 35 kuruş indirim yapıldı. Motorin ve otogaz (LPG) fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok.

#4
Foto - Akaryakıta peş peşe indirim!

22 EKİM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI İstanbul Avrupa Yakası Benzin fiyatı: 76,25 TL Motorin (mazot) fiyatı: 96,70 TL LPG (otogaz) fiyatı: 41,20 TL

#5
Foto - Akaryakıta peş peşe indirim!

İstanbul Anadolu Yakası Benzin fiyatı: 76,05 TL Motorin (mazot) fiyatı: 96,50 TL LPG (otogaz) fiyatı: 40,60 TL

#6
Foto - Akaryakıta peş peşe indirim!

Ankara akaryakıt fiyatları Benzin fiyatı: 77,25 TL Motorin (mazot) fiyatı: 97,80 TL LPG (otogaz) fiyatı: 41,29 TL

#7
Foto - Akaryakıta peş peşe indirim!

İzmir akaryakıt fiyatları Benzin fiyatı: 77,45 TL Motorin (mazot) fiyatı: 98,00 TL LPG (otogaz) fiyatı: 41,20 TL

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