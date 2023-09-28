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Türkiye
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Kritik MGK toplantısı başladı!

2023-09-28 16:14:51
Kritik MGK toplantısı başladı!

Milli Güvenlik Kurulu, (MGK) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

#1
Foto - Kritik MGK toplantısı başladı!

Yaklaşık 2 ay aranın ardından Milli Güvenlik Kurulu yeniden toplanıyor. Beştepe'de yapılacak toplantıya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

#2
Foto - Kritik MGK toplantısı başladı!

MGK'da terörle mücadele ilk başlıklar arasında yer alacak. Sınır içinde ve sınır ötesinde sürdürülen terörle mücadele operasyonları ile Suriye'de yaşanan gelişmeler ele alınacak.

#3
Foto - Kritik MGK toplantısı başladı!

Bölgesel gelişmeler ele alınacak Azerbaycan tarafından Karabağ'da başarıyla gerçekleştirilen antiterör operasyonu ile bölgede yaşanan gelişmelerin de MGK'da değerlendirilmesi bekleniyor.

#4
Foto - Kritik MGK toplantısı başladı!

Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ile Rusya'nın çekilmesiyle son bulan tahıl sevkiyatı konusunun da Kurul'da ele alınması öngörülüyor.

#5
Foto - Kritik MGK toplantısı başladı!

Orgeneral Gürak ilk kez katılacak Milli Güvenlik Kurulu toplantısına Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ilk kez katılacak.

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