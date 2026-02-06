Kredi kartı borcu olanlara müjde: 48 ay vade dönemi başlıyor!

LİMİTLERİN YÜZDE 79'U KULLANILMIYOR 2025 yılı sonu itibariyle sektörde yaklaşık toplam 13 trilyon 300 milyar TL bireysel kredi kartı limiti bulunuyor. Açıklamaya göre, bu limitin yüzde yüzde 21’i, yani 2 trilyon 800 milyar lirası kullanılıyor, toplam limitin yüzde 79’u kullanılmıyor. BDDK'nın paylaştığı veriye göre, 2025 yılı sonu itibariyle 40 milyon 700 bin tekil kredi kartı kullanıcısı bulunmakta, bu kart sahiplerinin 30 milyon 600 bini, yani yüzde 75’i 400 bin TL altında kredi kartı limitine sahip.