Köyüne dönüp devlet desteği aldı, koyun sayısını 5 katına çıkardı

“DEVLET BİZE BURAYI YAPTI” - Hayvancılığın kolay olduğunu dile getiren Yıldırım, tüm kadınların kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Evlendikten sonra eşim marketçiydi. Ben baba mesleğini sevdiğim için eşimi bu iş için zorladım, köye getirdim. İlk olarak 100 koyun ile başladık. O zaman çadırda yapıyorduk, şartlarımız zordu. Çadırı su basıyordu, rüzgar olduğu zaman sıkıntıydı. Her şey sorundu. Daha sonra devlet desteği alıp buraya geldik. Devlet bize burayı yaptı. Burayı yapınca koyunları çoğalttık. 500 çıktık. Yıl yıl değiştik. Bazen sattık bazen çoğalttık. Ama hiçbir zaman 300’ün altına inmedi. "Allah devletimizden razı olsun. TKDK’nın yüzde 65 desteği ile burayı yaptık. Şartlar daha iyi. Sağımhane bile yapıldı.”