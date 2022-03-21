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Türkiye
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Köyüne dönüp devlet desteği aldı, koyun sayısını 5 katına çıkardı

2022-03-21 00:15:42
Köyüne dönüp devlet desteği aldı, koyun sayısını 5 katına çıkardı

3 çocuk annesi Ayfer Yıldırım, eşini de ikna ederek köye yerleşti. Devletten yüzde 65 hibe alan Yıldırım, çiftlik kurarak hayvan yetiştiriciliği yapmaya başladı.

#1
Foto - Elazığ’da yaşayan 3 çocuk annesi Ayfer Yıldırım (37), merkezde market işleten eşi Yıldıray Yıldırım’ı hayvancılık yapmak için ikna etti.

Elazığ’da yaşayan 3 çocuk annesi Ayfer Yıldırım (37), merkezde market işleten eşi Yıldıray Yıldırım’ı hayvancılık yapmak için ikna etti.

#2
Foto - Şehre 38 kilometre uzaklıktaki Koruk köyüne yerleşen çift, aldıkları 100 koyun ile çadırda hayvancılığa başladı.

Şehre 38 kilometre uzaklıktaki Koruk köyüne yerleşen çift, aldıkları 100 koyun ile çadırda hayvancılığa başladı.

#3
Foto - Ayfer Yıldırım, baba mesleği hayvancılığı profesyonel anlamda yapmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) başvuru yaptı. Şartları yerine getiren Yıldırım, 1 milyon 300 bin liralık projesine yüzde 65 destek aldı.

Ayfer Yıldırım, baba mesleği hayvancılığı profesyonel anlamda yapmak için Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na (TKDK) başvuru yaptı. Şartları yerine getiren Yıldırım, 1 milyon 300 bin liralık projesine yüzde 65 destek aldı.

#4
Foto - 880 BİN LİRA HİBE ALDI - Yıldırım, devletten aldığı 880 bin liralık hibe ile çiftlik, süt sağım merkezi, ambar ve ev kurdu. Eşi ile sırt sırta vererek canla başla çalışan Yıldırım, koyun sayısını beş katına çıkardı.

880 BİN LİRA HİBE ALDI - Yıldırım, devletten aldığı 880 bin liralık hibe ile çiftlik, süt sağım merkezi, ambar ve ev kurdu. Eşi ile sırt sırta vererek canla başla çalışan Yıldırım, koyun sayısını beş katına çıkardı.

#5
Foto - “DEVLET BİZE BURAYI YAPTI” - Hayvancılığın kolay olduğunu dile getiren Yıldırım, tüm kadınların kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Evlendikten sonra eşim marketçiydi. Ben baba mesleğini sevdiğim için eşimi bu iş için zorladım, köye getirdim. İlk olarak 100 koyun ile başladık. O zaman çadırda yapıyorduk, şartlarımız zordu. Çadırı su basıyordu, rüzgar olduğu zaman sıkıntıydı. Her şey sorundu. Daha sonra devlet desteği alıp buraya geldik. Devlet bize burayı yaptı. Burayı yapınca koyunları çoğalttık. 500 çıktık. Yıl yıl değiştik. Bazen sattık bazen çoğalttık. Ama hiçbir zaman 300’ün altına inmedi.

“DEVLET BİZE BURAYI YAPTI” - Hayvancılığın kolay olduğunu dile getiren Yıldırım, tüm kadınların kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Evlendikten sonra eşim marketçiydi. Ben baba mesleğini sevdiğim için eşimi bu iş için zorladım, köye getirdim. İlk olarak 100 koyun ile başladık. O zaman çadırda yapıyorduk, şartlarımız zordu. Çadırı su basıyordu, rüzgar olduğu zaman sıkıntıydı. Her şey sorundu. Daha sonra devlet desteği alıp buraya geldik. Devlet bize burayı yaptı. Burayı yapınca koyunları çoğalttık. 500 çıktık. Yıl yıl değiştik. Bazen sattık bazen çoğalttık. Ama hiçbir zaman 300’ün altına inmedi. "Allah devletimizden razı olsun. TKDK’nın yüzde 65 desteği ile burayı yaptık. Şartlar daha iyi. Sağımhane bile yapıldı.”

#6
Foto - “MODERN VE GÜZEL BİR ŞEKİLDE HAYVANLARIMIZI YETİŞTİRİYORUZ” - 2016 yılında TKDK’dan proje bedeli yüzde 65’i olan 880 bin TL hibe aldıklarını ifade eden Yıldıray Yıldırım ise, “300 baş küçükbaş koyun çiftliğimizi kurduk. Daha önce derme çatma çadırlarda yapıyorduk. Şu anda aldığımız hibe ile çiftliğimizi kurduk. Daha modern ve güzel bir şekilde hayvanlarımızı yetiştiriyoruz.”

“MODERN VE GÜZEL BİR ŞEKİLDE HAYVANLARIMIZI YETİŞTİRİYORUZ” - 2016 yılında TKDK’dan proje bedeli yüzde 65’i olan 880 bin TL hibe aldıklarını ifade eden Yıldıray Yıldırım ise, “300 baş küçükbaş koyun çiftliğimizi kurduk. Daha önce derme çatma çadırlarda yapıyorduk. Şu anda aldığımız hibe ile çiftliğimizi kurduk. Daha modern ve güzel bir şekilde hayvanlarımızı yetiştiriyoruz.”

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