  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kırmızı ete ve tavuğa bedel bitkisel protein kaynağı yumurtayı tüketin... Şimdi teröristler düşünsün! Suriye'den yeni operasyon kararı Gece yarısı gelen zam fiyatlara nasıl yansıdı? Akaryakıta beklenen indirim geldi! İşte akaryakıt fiyatları SGK yurt dışı ilaç listesini güncelledi: İşte fiyatı değişen ilaçlar! Düşmanı titreten askeri birlik! Türk piyadesi işte böyle eğitim alıyor Türkiye’den 3 ilimiz listede! Dünyanın en iyi 100 yemek şehri belli oldu
Türkiye
5
Yeniakit Publisher
Kötü koku şikayetiyle gittiler! Şoke eden manzarayla karşılaştılar
IHA Giriş Tarihi:

Kötü koku şikayetiyle gittiler! Şoke eden manzarayla karşılaştılar

Tarsus’ta bir evden yayılan kötü koku ihbarı üzerine belediye ekiplerince yapılan temizlik çalışmasında, halk sağlığını tehdit eden adresten 28 kamyon dolusu yaklaşık 168 ton atık çıkarıldı.

#1
Foto - Kötü koku şikayetiyle gittiler! Şoke eden manzarayla karşılaştılar

Tarsus’ta vatandaşlardan gelen kötü koku şikayetleri üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, Şehit Kerim Mahallesi’ndeki adrese giderek incelemelerde bulundu. Yapılan kontrollerde, uzun süredir biriken atıklar nedeniyle çevreye yayılan kötü kokunun halk sağlığını tehdit eder boyuta ulaştığı belirlendi. Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda söz konusu adresin boşaltılarak kapsamlı temizlik yapılmasına karar verildi.

#2
Foto - Kötü koku şikayetiyle gittiler! Şoke eden manzarayla karşılaştılar

28 kamyon, 168 ton atık çıkarıldı Zabıta Amiri Cem Tayfun Yılmaz, Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin denetiminde gerçekleştirilen çalışmalarda ev ve çevresinde fide, eski kıyafetler, halılar, teneke kutular ve çeşitli evsel atıkların bulunduğunu açıkladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, emniyet güçlerinin gözetiminde evi tamamen boşalttığını belirten Yılmaz, evden 28 kamyon dolusu yaklaşık 168 ton atık çıkarıldığını ifade etti.

#3
Foto - Kötü koku şikayetiyle gittiler! Şoke eden manzarayla karşılaştılar

Toplanan atıklar Tarsus Belediyesi tarafından bertaraf edilirken, mahalle kötü koku ve görüntü kirliliğinden arındırılmış oldu. Temizlik çalışmaları sonrası mahalle sakinleri, yaşanan olumsuzluğun giderilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek Tarsus Belediyesi ekiplerine teşekkürlerini iletti.

#4
Foto - Kötü koku şikayetiyle gittiler! Şoke eden manzarayla karşılaştılar

"Amacımız, Tarsusluların güvenli, sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamalarını sağlamaktır" Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden hiçbir duruma kayıtsız kalmamız söz konusu olamaz. ‘Alo 153’ TİM çağrı hattımıza gelen şikayetler üzerine Şehit Kerim Mahallesi'nde bir çöp ev tespiti yapıldı. Tarsus Belediyesi ekiplerimizin titiz ve kararlı çalışmasıyla bugün çöp ev temizlendi, atıklar bertaraf edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan her durumda, ilgili kurumlarımızla birlikte aynı hassasiyetle müdahalelerimizi sürdüreceğiz. Amacımız, Tarsusluların güvenli, sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamalarını sağlamaktır" ifadelerine yer verdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan imzaladı! Gece yarısı o isim görevden alındı
Gündem

Başkan Erdoğan imzaladı! Gece yarısı o isim görevden alındı

Bazı bakanlık ve kurumlarda yeni atama gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan ..
İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu
Gündem

İmamoğlu’nun kullandığı uçan kerhanenin fiyatı belli oldu

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerin ifadesi üzerine yapılan tahkikatlarla Ekrem İmamoğlu'nun da kiraladığı özel je..
Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!
Gündem

Suriye ordusu vurdu, emekli generaller kudurdu! SDG paçavrasını topladı: Fırat'ın doğusuna kaçıyorlar!

Türkiye’deki bazı emekli generallerin "100 bin silahlı askeri var" diyerek şişirdiği SDG balonunu Suriye ordusu patlattı. Deyr Hafir ve Mesk..
Bakırhan Kürtçe konuşunca olanlar oldu! Sözcü TV’de stüdyo buz kesti
Siyaset

Bakırhan Kürtçe konuşunca olanlar oldu! Sözcü TV’de stüdyo buz kesti

CHP tarafından fonlanan Sözcü TV’de DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın Kürtçe konuşması sonrası stüdyo bir anda buz kesti...
Bakan Fidan’dan Avrupa ülkesine çıkarma
Siyaset

Bakan Fidan’dan Avrupa ülkesine çıkarma

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Vilnius’ta, Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda tarafından kabul edildi. Nauseda'nın kurmaylarının ..
İstanbul için beyaz alarm: Valilik kar yağışı için saat verdi!
Yerel

İstanbul için beyaz alarm: Valilik kar yağışı için saat verdi!

İstanbul Valiliği, hafta sonu kent genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağını duyurdu. Sıcaklıkların hissedilir derece..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23