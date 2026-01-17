Kötü koku şikayetiyle gittiler! Şoke eden manzarayla karşılaştılar

"Amacımız, Tarsusluların güvenli, sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamalarını sağlamaktır" Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden hiçbir duruma kayıtsız kalmamız söz konusu olamaz. ‘Alo 153’ TİM çağrı hattımıza gelen şikayetler üzerine Şehit Kerim Mahallesi'nde bir çöp ev tespiti yapıldı. Tarsus Belediyesi ekiplerimizin titiz ve kararlı çalışmasıyla bugün çöp ev temizlendi, atıklar bertaraf edildi. Halk sağlığını tehlikeye atan her durumda, ilgili kurumlarımızla birlikte aynı hassasiyetle müdahalelerimizi sürdüreceğiz. Amacımız, Tarsusluların güvenli, sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamalarını sağlamaktır" ifadelerine yer verdi.