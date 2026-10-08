Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı THY'den müthiş başarı

Yolcu doluluk oranları ise dış hatlarda yüzde 86,6; iç hatlarda ise yüzde 88, 2 olarak kayıtlara geçti. Toplam arz edilen koltuk km (AKK) Eylül 2025 dönemine göre 24 milyar iken, 2026 yılının aynı döneminde yüzde 2,5 artarak 24,6 milyar oldu. Taşınan kargo ve posta hacmi ise Eylül 2026 döneminde geçtiğimiz yıla oranla yüzde 14 artarak 205,7 ton olarak kayıtlara geçti.