Kötü haber geldi: Türkiye'nin ünlü ayakkabı devi iflas etti
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Küresel ekonomik kriz etkisini gösterirken Türkiye'nin köklü ayakkabı markasından kötü haber geldi. Dev firma iflas etti.

Ekonomim'de yer alan habere göre, Türkiye'nin köklü ayakkabı markası Yeşil Kundura'nın yeni unvanıyla faaliyet gösterdiği HK Kundura iflas bayrağını çekti.

2025 yılında Yeşil Kundura'nın Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kızanlıklı'nın isim ve soy isminin baş harflerinden oluşan HK Kundura, girdiği mali darboğazı aşamayarak konkordato talebinde bulundu.

İstanbul Anadolu 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin talebini kabul ederek geçici süre kararı verdi. Türkiye'nin aktardığına göre, temmuz ayındaki üç aylık geçici süre sonrası iki ay daha iflas koruması alan şirket, bu süreçte de darboğazı aşamayarak iflas etti.

Çeşitli illerde onlarca franchise mağazası bulunan Yeşil Kundura, 2018'de yaşadığı mali darboğaz nedeniyle konkordato ilan etmişti. Mahkeme şirkete yönelik yeni haciz uygulanmasını yasaklamıştı. Şirket, 2023 Aralık ayında konkordato sürecini tamamlayarak mali yapısını düzeltmişti.

Yeşil Kundura'nın temelleri 1948 yılında Yeşil Kardeşler tarafından küçük bir atölyede atılmıştı.

Yorumlar

Vay vay

Çinden,batıdan ayakkabı ithal edersek sonuç bu.

ahmet ali

ülkemizin üreticileri korunmalı çalışan maaşları bu kadar yükselirse maliyet artar vergiler çok olursa daha çok kaliteli fabrikamız işyerimiz kapanacak ortalık ucuz kalitesiz sağlıksız ayakkabı dolu millet bir ayakkabı yerine 5 ayakkabı alınca kar yaptığını sanıyor bu durumlara devlet yetkilileri el atmalı
