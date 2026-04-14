  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Araç muayenesinde bir dönemin sonu! Eski uygulama tarihe karışıyor! Öldürdüğü hamile eşinin cesediyle 10 gün aynı evde yaşamıştı! Cani koca bakın nasıl savunma yaptı? Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 4 ismin daha test sonucu belli oldu! Türkiye'de çok popülerdi: Otomobil devi 300 bin aracı geri çağırıyor! 'Türkiye görmezden gelinemez' diyerek duyurdular: İHA'ları, silahları, zırhlı araçları var O kentte kırmızı alarm! 40 gün süreyle karantinaya alındı
Teknoloji-Bilişim
9
Yeniakit Publisher
ABD silahları hiçbir işe yaramadı, hayal kırıklığına uğradılar: Türkiye'nin kapısını çalacaklar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İran'ın Körfez'deki Amerikan üslerini hedef almasının ardından bölge ülkeleri büyük bir şok yaşarken güvenlik kalkanları büyük ölçüde yıkıldı.

#1
Star'da yer alan habere göre, İRAN'ın saldırıları, Körfez'in savunma zafiyetini ortaya koydu. BAE'DE Dubai Havalimanı, gökdelenler, finans merkezleri, Jebel Ali Limanı, Al Minhad Üssü, Ruwais Rafinerisi ve Fujairah petrokimya tesisleri vuruldu; 13 kişi öldü. Katar'da Ras Laffan gaz sahası ve El Udeyd Hava Üssü dahil kritik noktalar hedef alındı. Suudi Arabistan'da Prens Sultan Hava Üssü ve Aramco tesisleri vuruldu, 3 kişi hayatını kaybetti. Umman'daki gemi saldırısında ölü sayısı 14 oldu. Kuveyt'teki askeri üslere saldırılarda 10 kişi yaşamını yitirdi. Bahreyn'de yönelik saldırılarda da 3 kişi öldü.

#2
ABD-İsrail-İran savaşında Körfez ülkelerine yaklaşık 6 bin saldırı gerçekleştirildi. Saldırılarla ABD'nin Körfez'e sağladığı güvenlik şemsiyesinin yetersizi kaldığı görüldü.

#3
BAE: 563 balistik füze, 26 seyir füzesi, 2 bin 256 İHA. - Suudi Arabistan: 104 füze, 916 İHA. Kuveyt: 369 balistik füze, 15 seyir füzesi, 852 İHA .

#4
- Katar: 227 füze, 111 İHA. - Ürdün: 291 füze ve İHA . - Bayreyn: 125 füze, 211 İHA . - Umman: 19 İHA.

#5
6 bin hava saldırısına maruz kalan Körfez ülkeleri, savunmada ABD'ye alternatif olarak Türkiye'ye yöneliyor. ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası Tahran'ın misillemeleri Körfez'i vurdu. 28 Şubat'tan bu yana bölge ülkeleri binlerce füze ve İHA saldırısına hedef oldu. Suudi Arabistan, BAE ve Katar başta olmak üzere Körfez ülkeleri savunmada ABD'ye alternatif arayışına girdi.

#6
Wall Street Journal'a göre teslimat gecikmeleri ve yetersizlikler nedeniyle yeni tedarikçiler gündeme gelirken, yerli füze sistemleriyle öne çıkan Türkiye ilk seçenekler arasında yer aldı. Dışişleri Bakanı Fidan da buna dikkat çekerek, "Savaş sonrası savunma işbirlikleri artacak, bunu bize ilk ağızdan söylüyorlar" dedi. Daha önce de ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci seri üretimdeki SUNGUR ve PUSU füzelerine Körfez ülkelerinden yoğun talep geldiğini açıklamıştı.

#7
KÖRFEZ ülkeleri birinci Trump döneminden bu yana (son 9 yıl) ABD ile 575.5 milyar dolarlık savunma anlaşması yaptı. Savunma dışı yatırımlarla toplam rakam 2 trilyon dolara yaklaştı.

#8
Suudi Arabistan: 2017'de 110 milyar dolar, ardından 142 milyar dolar, Katar: 42 milyar dolar (THAAD, İHA, uçak, zırhlı araç), BAE: 23 milyar dolar (F-35 ve İHA), Umman: 2.5 milyar dolar, Kuveyt: 16 milyar dolar.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

misafir

Avucunu Yala, ÇİN pastayı kapmış
TÜM YORUMLARA GİT
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23