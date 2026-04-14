ABD silahları hiçbir işe yaramadı, hayal kırıklığına uğradılar: Türkiye'nin kapısını çalacaklar

Wall Street Journal'a göre teslimat gecikmeleri ve yetersizlikler nedeniyle yeni tedarikçiler gündeme gelirken, yerli füze sistemleriyle öne çıkan Türkiye ilk seçenekler arasında yer aldı. Dışişleri Bakanı Fidan da buna dikkat çekerek, "Savaş sonrası savunma işbirlikleri artacak, bunu bize ilk ağızdan söylüyorlar" dedi. Daha önce de ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci seri üretimdeki SUNGUR ve PUSU füzelerine Körfez ülkelerinden yoğun talep geldiğini açıklamıştı.